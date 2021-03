Líders polítics reaccionen a Twitter al testimoni de Rocío Carrasco

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, i diferents líders polítics dels principals partits espanyols han reaccionat, a través de Twitter, al documental emès per Telecinco en què la filla de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, denuncia que ha estat víctima de violència de gènere.





Rocío Carrasco -EP





Montero ha dedicat diversos missatges al seu compte oficial a aquest testimoni que, ha assenyalat, "és el d'una víctima de violència de gènere". En les seves publicacions demana el "suport" per a les dones que "denuncien públicament" el seu cas i que, per això, "poden ser qüestionades o ridiculitzades".









La ministra creu que "moltes dones" es veuran "reflectides" en les declaracions de Rocío Carrasco i recalca que "no hi ha un perfil de dona maltractada" i tampoc "un perfil de maltractador".





"Tenir o no tenir diners, estudis, una família que et dóna suport ... en totes les circumstàncies es pot ser víctima de violència de gènere", ha escrit, abans de fer una crida a "fer costat" a aquestes dones "que donen el pas d'explicar la seva experiència "perquè, explica, és" fonamental per al seu procés de reparació ".





VALORA ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ "FEMINISTES"





De la mateixa manera, destaca que "els mitjans de comunicació esdevenen, amb o sense voluntat" a "amplificadors" de "discursos que qüestionen a les dones" i, en aquest sentit, reconeix "el periodisme feminista" que "dóna veu i legitimitat a les víctimes de violència masclista ". La titular d'Igualtat ha assenyalat, al respecte, que la reparació ha de ser "col·lectiva pública i social".





El soci majoritari de Govern, el PSOE, també s'ha fet ressò d'aquesta entrevista a través del seu portaveu al Congrés, Adriana Lastra, i del seu portaveu d'Igualtat a la Cambra baixa, Laura Berja.













Lastra ha qualificat Rocío Carrasco com una "dona valenta" i una "supervivent" i coincideix amb la ministra a l'assenyalar que el seu testimoni té "gran valor per visibilitzar" aquesta xacra; mentre Berja destaca que l'escoltat en boca de la filla de Rocío Jurado és "el testimoni de centenars de dones" que també són víctimes. "Gràcies Rocío", conclou la publicació en Twitter.





VOX PARLA DE SÍNDROME D'ALIENACIÓ PARENTAL





Des Vox, ha estat la seva candidata a la presidència de la Comunitat de Madrid, Rocío Monasterio, que s'ha pronunciat en les seves xarxes socials sobre l'entrevista, si escau, per assenyalar que "mitja Espanya ha entès el que és la síndrome d'alienació parental "que," pateixen milers de nens "que són" víctimes de pare "i" altres de mare ".









D'altra banda, el líder de Més País, Iñigo Errejón, ha assenyalat en el seu compte oficial de Twitter que "molts posaran en dubte" la violència masclista patida per la filla de Rocío Jurado. "Igual que ho van fer amb Ana Orantes. Igual que ho han fet amb tanta i tantes dones. Per això és tan necessari el feminisme", ha escrit.