Sancionat un tinent coronel que va escriure que calia una solució armada a Catalunya

La Sala Militar del Tribunal Suprem ha imposat una sanció econòmica disciplinària de vuit dies al tinent coronel de l'Exèrcit de Terra en situació de reserva Enrique Àrea Sacristán per trencar el deure de neutralitat política en referir-se en un article publicat en un mitjà de comunicació a una solució armada a Catalunya.





L'alt tribunal considera que concorren tots els requisits legalment exigits per qualificar la seva conducta com una falta greu consistent en efectuar amb publicitat manifestacions o expressar opinions que suposin infracció del deure de neutralitat política, prevista a l'article 7, apartat 32, del Règim Disciplinari de les Forces Armades.





Els fets que van donar lloc a la imposició de la sanció i es van declarar provats en la resolució sancionadora es refereixen al fet que el 30 d'agost de 2018, en un web digital es va publicar un article titulat: "El tinent coronel Àrea adverteix als dirigents separatistes : no els càpiga cap dubte que si no entren en raó, ens quedaria la solució armada amb tota la seva contundència ".





Entre altres coses, el Tinent Coronel sancionat afirmava textualment que "a mesura que les noves circumstàncies pluralistes han anat descomponent la unitat dels sistemes de valors, han aparegut diverses reaccions possibles a què poden recórrer les societats i els seus dirigents polítics responsables per aconseguir la cohesió social que tu estàs dilapidant amb la Llei de la Memòria Històrica, el conflicte català, el conflicte basc i les teves aliances amb l'extrema estatge esquerra que vol dilapidar la nació espanyola com els artistes polítics del sexenni revolucionari".





En aquest article es deia que "cal solucionar amb la bona voluntat de les parts, però que, si aquesta no existeix, com a militar ens quedaria la solució armada a la que s'aplicarà la Llei de l'Estat amb tota la seva contundència ..."





La Sala afirma que l'article en qüestió, publicat al mitjà de comunicació social d'accés lliure a la xarxa a l'adreça www.alertadigital.com , va ser signat pel recurrent en la seva condició de tinent coronel d'Infanteria i Doctor per la Universitat de Salamanca, quan es trobava, segons ell mateix reconeix, en la situació de reserva.





Per això, de conformitat amb el que disposa l'article 2.1 de l'expressada llei disciplinària, en relació amb l'article 113 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, estava subjecte al règim disciplinari dels membres de les forces armades, al no implicar la situació administrativa de reserva la suspensió de la seva condició militar.





Per la mateixa raó, segons la sentència, es trobava també subjecte al règim de drets i deures --entre ells el de neutralitat política-- dels membres de les Forces Armades, determinat per la Llei Orgànica 9/2011, de 27 de juliol , de conformitat amb el que disposa l'article 2.1., sense que s'ajusti a la realitat l'afirmació recurrent que es demanin més requisits als militars en la reserva que als militars en actiu, ja que la subjecció a les expressades lleis és la mateixa per als militars en servei actiu que per als que es trobin en la situació de reserva.





Afegeix que "el menyscapte del deure de neutralitat política en què va incórrer el Tinent Coronel, en realitzar les manifestacions destacades per la resolució sancionadora, amb la publicitat exigida per la infracció disciplinària tipificada en l'article 7.32 de la Llei orgànica 8/2014, mitjançant seva divulgació en l'expressat mitjà digital de comunicació social, està adequadament justificat en l'esmentada resolució ".





I són precisament, segons la sentència, "l'ostentació de la condició militar i de l'ocupació de tinent coronel en l'article en qüestió --en què s'expressen tals opinions contràries al deure de neutralitat política del militar-, així com la propagació d'aquest article en un mitjà d'accés lliure de comunicació social, les circumstàncies que denoten la inqüestionable concurrència del dol exigible com a element subjectiu del tipus disciplinari aplicat".





REBAIXA DE LA SANCIÓ

La Sala estima parcialment el recurs contenciós disciplinari militar ordinari interposat pel Tinent Coronel de l'Exèrcit de Terra enfront de la resolució de la ministra de Defensa de data 16 de juliol de 2019, que va fixar una sanció econòmica disciplinària de quinze dies, com a autor de l'esmentada falta greu.





L'estimació parcial del recurs suposa una rebaixa de la sanció, que queda fixada en vuit dies i no en quinze, ja que la resolució sancionadora va imposar una sanció més greu que la que va proposar l'instructor de l'expedient disciplinari ometent el tràmit de donar un termini de deu dies a l'expedientat perquè formulés al·legacions sobre això, com prescriu l'article 58.1, paràgraf segon, de la llei disciplinària de les Forces Armades.





Segons el parer de la Sala, la conseqüència de l'omissió del tràmit d'audiència ha de ser la de l'estimació parcial i la correlativa anul·lació, també parcial, de les resolucions impugnades, en l'aspecte exclusivament referit a la quantia de la sanció imposada.