Nova ciberestafa: suplanten la DGT per instal·lar un virus al teu dispositiu

S'ha detectat una campanya de correus electrònics suplantant a la Direcció General de Trànsit (DGT) que conté un enllaç que, en prémer sobre ell, descarrega malware (un fitxer maliciós) en el dispositiu.





DGT Barcelona (EP)





Els correus identificats contenen el següent assumpte per provocar l'interès de l'usuari 'Bloqueig del Vehicle - Multa no pagada', encara que no es descarta que hi hagi altres correus amb assumptes diferents, però amb el mateix objectiu: incitar a l'usuari a descarregar un fitxer sota algun pretext del seu interès, utilitzant per a això tècniques d'enginyeria social.





Els correus identificats contenen el següent assumpte per provocar l'interès de l'usuari 'Bloqueig del Vehicle - Multa no pagada', encara que no es descarta que hi hagi altres correus amb assumptes diferents, però amb el mateix objectiu: incitar a l'usuari a descarregar un fitxer sota algun pretext del seu interès, utilitzant per a això tècniques d'enginyeria social.





El missatge del correu es caracteritza per:





Contenir imatges de logotips oficials que intenten donar més credibilitat al correu.

Facilitar un enllaç que simula pertànyer la seu electrònica de la DGT, però que en prémer sobre ell, redirigeix a un domini que descarrega el malware.

Incloure textos amb faltes d'ortografia i mala redacció, el que facilita la seva identificació com a fraudulent.

Fer servir un domini en el correu electrònic del remitent (la part que va després de l'@) amb paraules relacionades amb l'objectiu de el frau, com "multanopagada20" i "multasdelministraio", que no pertanyen a el domini oficial de la DGT. Hem de recordar que el correu electrònic és bastant senzill de falsificar .













Si es prem sobre la imatge que amaga l'enllaç fraudulent, es descarregarà automàticament des del navegador web al dispositiu un arxiu.zip que conté malware.