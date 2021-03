La vacunació amb AstraZeneca es reprèn dimecres amb els grups d'edat en què es va paralitzar

Les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat han acordat aquest dilluns, al Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), que la vacunació amb la injecció d'AstraZeneca contra la COVID-19 es reprendrà aquest dimecres amb els grups d'edat en els que es va paralitzar la setmana passada, segons han informat fonts presents a la reunió a Europa Press.





En concret, es continuarà amb els grups 3B, 3C i 6. En qualsevol cas, aquestes mateixes fonts precisen que "tot això queda pendent a l'acompliment d'enviament de vacunes d'AstraZeneca que té compromès".





Una infermera injecta una vacuna a un pacient (EP)





El 3B està format per personal dels serveis de salut pública implicat en la gestió i resposta a la pandèmia que no s'hagi vacunat en el grup 2; personal sanitari i sociosanitari de serveis d'inspecció sanitària, medicina legal i forense, consultes mèdiques privades, serveis d'ajuda a domicili, centres de menors i centres de dia o equivalents així com a estudiants sanitaris i sociosanitaris que realitzin pràctiques clíniques; fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, personal d'oficines de farmàcia, protèsics dentals, logopedes i personal de psicologia clínica; i treballadors d'institucions penitenciàries.





El 3C està integrat per la resta de personal sanitari i sociosanitari no vacunat amb anterioritat, mentre el grup 6 el formen Guàrdia Civil, Policia Nacional, Autonòmica i Local, Bombers, tècnics de les forces i cossos de seguretat, professionals de Protecció civil, Emergències i Forces Armades; docents i personal d'educació infantil i educació especial, incloent tant docents com altres professionals que atenen l'alumnat; i docents i personal d'educació primària i secundària, incloent tant docents com altres professionals que atenen l'alumnat.