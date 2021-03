Sanitat proposa que la vacuna d'AstraZeneca s'administri fins als 65 anys

La Comissió de Salut Pública ha estimat la necessitat d'administrar la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per la companyia AstraZeneca a les persones de fins a 65 anys, ampliant així en deu anys l'edat establerta fins ara.





Vacuna de Astrazeneca (EP)





Aquesta decisió, tal com han informat fonts coneixedores de la reunió, va ser analitzada aquest dilluns en un ple extraordinari del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS).





Segons l'assaig de fase III que AstraZeneca ha realitzat als Estats Units, la vacuna contra la COVID-19 té una eficàcia del 80 per cent en majors de 65 anys. A més, compta amb una eficàcia estadísticament significativa del 79 per cent en la prevenció de la COVID-19 simptomàtica i una eficàcia del 100 per cent en la prevenció de la malaltia greu i l'hospitalització.





Segons ha assenyalat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en diverses ocasions, el Ministeri estava esperant els resultats d'aquest treball per a aprovar, o no, la vacunació amb aquesta vacuna en la població de fins a 65 anys.





Des de fa una setmana no s'administra aquesta vacuna a Espanya després d'haver detectat casos de trombes en pacients als quals se'ls havia inoculat. Tanmateix, el passat dijous el Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància (PRAC, per les sigles en anglès), de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) va assegurar que era "segura i eficaç" i que els beneficis "superen amb escreix" als riscos.





Unes hores més tard de l'anunci de l'EMA, la ministra ha informat que aquest dimecres, 24 de març, es reprendrà la vacunació contra el Covid-19 amb la vacuna de AstraZeneca. De fet, el Subcomitè COVID-19 del Comitè Assessor Mundial sobre Seguretat de les Vacunes (GACVS, per les sigles en anglès), un grup d'experts independent de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha conclòs també que aquesta vacuna aporta més beneficis que riscos i no veu que, per ara, hi hagi una relació amb els casos de trombes greus ocorreguts en persones a les que se li havia inoculat.





Ara bé, s'ha establert que, a partir d'ara, la fitxa tècnica de la vacuna d'AstraZeneca contempli indicacions sobre aquestes possibles trombosi principalment en persones menors de 55 anys i dones. Així mateix, es va a remetre una carta als sanitaris sobre els símptomes que s'ha de tenir en compte un cop s'administrin aquestes dosis.