Sis sacerdots legionaris de Crist porten més de 60 anys abusant de menors

Sis sacerdots legionaris de Crist, entre ells el fundador, Marcial Maciel, van cometre abusos sexuals contra menors a Espanya entre 1941 i l'actualitat, segons un document publicat per la congregació, de forma simultània a la publicació de l'Informe Anual 2020 Veritat, justícia i sanació, que reporta els casos a nivell mundial.





Legionaris de Crist (EP)





En concret, sobre Espanya, l'informe detalla que dels sis sacerdots que van cometre abusos, dos han mort ja, i sobre tres estan encara actius processos canònics. Cap d'ells està a Espanya, no tenen ministeri públic i segueixen els seus respectius plans de seguretat en els llocs on resideixen, segons informa la congregació.





Pel que fa al nombre de víctimes que van patir els abusos a Espanya, el document no necessita quantes van ser encara que en tots els casos indica que hi va haver "diverses" víctimes.





De personal no religiós, la congregació informa que actualment hi ha un procés en curs en la justícia penal pel cas d'un monitor de pati d'una empresa externa que va ser denunciat el 2018 per abús a menor. A més, un monitor d'un club juvenil va ser condemnat per abusos comesos el 1999 i denunciats per la víctima el 2014 davant la justícia.





Així mateix, reporta que en 2017, es va denunciar davant la justícia civil un cas d'assetjament per part d'un jove religiós en formació, que no va continuar a la congregació. El cas va ser sobresegut i no va arribar a judici, segons indica el moviment, que puntualitza que no hi ha cap acusació per fets ocorreguts des de 2018 fins a l'actualitat.





"Som conscients el dany causat i, alhora, ens és difícil imaginar el dolor immens que pateix cadascuna de les persones afectades. Per això, renovem el nostre compromís i disponibilitat plena per a cada un d'ells. Ens disposem a l'escolta atenta de les seves necessitats i de tot el que puguem fer per reparar el dany causat ", indica en una carta al director territorial dels Legionaris de Crist a Espanya, Javier Cereceda.





En particular, pensa "en els que han patit abús al noviciat de Salamanca o en algun dels dos seminaris menors a Espanya, especialment en el de Ontaneda (Cantàbria)".





170 MENORS VÍCTIMES A NIVELL GLOBAL

A més, de forma paral·lela, la congregació ha publicat a nivell global el nombre de casos d'abusos fins a l'actualitat. De l'informe es desprèn que al voltant de 170 menors han estat víctimes d'abusos sexuals a tot el món comesos per 27 sacerdots legionaris de Crist. Aquesta xifra inclou 60 menors d'edat que van patir abusos per part del fundador Marcial Maciel.





Segons informa la congregació, "en la seva gran majoria", les víctimes van ser homes adolescents d'entre 11 i 16 anys. A més, precisa que amb aproximadament 50 d'aquestes víctimes "s'ha avançat en un camí de reparació i reconciliació".





En aquest informe, els legionaris de Crist actualitzen les dades ja recollides en un document anterior, l'Informe 1941-2019, i inclou sis noves denúncies presentades l'any 2020, que es refereixen a presumptes abusos a menors succeïts entre 1970 i 2013.





Segons precisa la congregació, un dels casos, que es refereix a un sacerdot mort, no ha pogut ser substanciat per falta d'informació i es va tancar la investigació; una altra denúncia va ser sotmesa a una investigació professional externa el resultat, al seu torn, va ser examinat per un comitè de revisió i les acusacions no van ser substanciades; i altres tres denúncies estan encara en fase d'investigació prèvia canònica, observant també les lleis civils.





El cas d'un altre sacerdot està tot esperant les indicacions de la Congregació per a la Doctrina de la Fe sobre un eventual procés canònic, encara que la congregació necessita que no té ministeri sacerdotal públic.





La congregació afegeix que no ha rebut cap denúncia contra membres sacerdots per presumptes abusos sexuals a menors posteriors a l'any 2016.





A data 22 de març de 2021, el moviment assenyala que la xifra total de sacerdots legionaris de Crist de què consta que han comès abús sexual contra una persona menor representen "un 2% dels 1.380 legionaris de Crist ordenats sacerdots al llarg de tota la

història de la Congregació ".





La congregació informa que durant l'any 2020 els Legionaris de Crist "han continuat aportant ajudes econòmiques i terapèutiques puntuals a diverses víctimes" amb l'objectiu de "reparar d'alguna manera el patiment causat pels abusos comesos per membres de la Congregació".





En tot cas, de cara a aquest any 2021, els legionaris de Crist es marquen com a objectiu "establir un programa independent per a la reparació econòmica de les víctimes".





Així mateix, pretenen examinar els possibles casos d'encobriment i negligència greu.





Des 2020, els legionaris de Crist compten amb la col·laboració de Eshmá per atendre les persones que han patit abús sexual comès per un membre de la congregació. Per a aquelles persones que vulguin denunciar un cas d'abusos posen a la seva disposició tant el canal independent Eshmá (escuchamos@eshma.eus) com el canal institucional (ambientesseguros@serviciosrc.es). També compten amb el web '0abusos.org'.