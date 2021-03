El ple d'investidura començarà el divendres a les 10 del matí a l'Auditori del Parlament

El ple d'investidura per elegir el nou president de la Generalitat començarà aquest divendres 26 a les 10.00 hores i se celebrarà a l'Auditori de Parlament, en lloc de a l'hemicicle com és tradicional, per garantir les mesures de seguretat davant el coronavirus, com ja va passar amb la sessió de constitució de la legislatura.





Pere Aragonès (EP)





Fonts parlamentàries han explicat que així ho ha decidit aquest dimarts la Taula de Parlament, tot i que encara es desconeix quin candidat se sotmetrà a aquest debat d'investidura.





Serà la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, que dijous proposi un candidat per a la investidura després de la ronda de consultes que aquest dimarts ha començat amb els grups, i convocarà formalment el ple, que s'ha de celebrar com a molt tard el divendres.





Sobre la taula hi ha dos noms que han postulat la seva candidatura: el socialista Salvador Illa, que a priori no té els suports suficients per ser president, i el republicà Pere Aragonès, que podria ser investit amb els vots de Junts i la CUP, tot i que encara no han tancat un acord definitiu.





Les fonts ja citades han apuntat que, després de la primera intervenció del candidat a la investidura, els grups intervindran de major a menor, deixant per al final el partit del candidat.





El presidenciable contestarà als grups conjuntament o per separat, i en funció de com ho faci el ple s'allargarà més o menys, i si contesta un a un a les formacions la votació podria començar cap a les 19.30 hores.





ES LLOGARAN CADIRES





La distribució de l'Auditori seguirà la mateixa estructura que en el ple de constitució de Parlament, però en aquesta ocasió hi haurà una primera fila reservada per als consellers en funcions i els grups podran repartir als seus diputats com vulguin i no per ordre alfabètic.





Com es preveu un ple llarg, els grups han sol·licitat que els presidents i portaveus de cada formació puguin tenir una cadira amb taula per poder prendre anotacions durant els discursos, i per això el Parlament llogarà aquest tipus de cadires.





De moment, el diputat de Junts Lluís Puig, que resideix a Brussel·les, no ha demanat delegar el vot, encara que podria fer-ho en els propers dies i la Taula hauria reunir-se per decidir si l'accepta o no.





QUEIXES DE VOX





A la Mesa també s'han abordat dues queixes de Vox: una per la decisió de no permetre que els partits que no tenen representació en aquest òrgan puguin participar-hi com a oients, com va passar en les dues legislatures anteriors, i una altra per l'acord de que els despatxos de la formació d'Ignacio Garriga se situïn a les golfes de Parlament.





Sobre la primera, la Mesa contestarà a Vox que el reglament preveu no convidar a les formacions sense representació en l'òrgan rector de la Cambra, i sobre el repartiment de despatxos, les fonts parlamentàries han argumentat que en altres legislatures ja hi ha hagut partits que han ocupat aquest espai i que es tracta d'un acord que ha aconseguit una majoria per distribuir els despatxos segons la representativitat de cada partit i tenint en compte la situació sanitària.





Davant la nova composició de Parlament, amb l'entrada de Vox, els partits van decidir que els despatxos d'aquesta formació estiguessin a les golfes de la Cambra, uns espais que en les últimes legislatures no s'utilitzaven amb aquesta funció, sinó que s'empraven com a sales de reunions dels partits.





D'altra banda, el PSC, a l'haver guanyat les eleccions, ha passat a ocupar els despatxos que en l'última legislatura eren de Cs, mentre que el partit taronja comparteix la planta amb els comuns i la CUP.





En els despatxos de l'altre extrem de Parlament, ERC i Junts s'han intercanviat els espais, és a dir, els republicans han passat al pis superior per haver quedat per davant en les eleccions, i Junts han baixat a la planta que fins ara ocupava ERC i la comparteix amb els tres diputats de PP.