Col·lectius feministes aplaudeixen el testimoni de Rocío Carrasco i titllen de "obscena" la reacció de Vox

Lola Venegas, d'Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ha titllat d'"obscena" la reacció de la classe política després de l'emissió del documental protagonitzat per la filla de Rocío Jurado i Pedro Carrasco. "Cada dia milers de dones denuncien maltractaments. No només això. Sovint gairebé setmanal com a mitjana una dona és assassinada i no hem vist els mateixos que han sortit sense voler perdre ni un segon a comentar aquest assumpte que diguin absolutament res en les seves xarxes socials".





En la seva opinió, "la responsabilitat de Govern és articular els procediments necessaris i reforçar la formació per evitar aquesta impunitat que a anul·la completament les decisions de les dones quan busquen escapar de la violència masclista".





D'altra banda, també ha qualificat de "obscena la reacció de Vox, a través de Rocío Monestir, que aprofitat l'impacte mediàtic d'aquesta notícia per tergiversar el que ha dit la senyora Carrasco i promoure explicacions que res tenen a veure amb l'aplicació de l' síndrome d'alienació parental, figura dissenyada a la mesura per silenciar les dones".





"Avui mitjana Espanya ha entès el que és la síndrome d'alienació parental. El pateixen milers de nens, uns víctimes de pare, altres de mare", va dir Monestir en un comentari publicat a través del seu costa de Twitter.





Per la seva banda, la portaveu de la comissió 8-M Maria Castell considera que "tota la visibilitat afavoreix" a la lluita contra la violència de gènere. "Ara bé, està a les mans que això no torni a passar i no estan posant els recursos públics necessaris per a això", ha manifestat, per després afegir que "està molt bé que els polítics opinin, però és que els polítics no estan per pensar, sinó que estan per gestionar i dur a terme ".





D'aquesta manera, Maria Castell insisteix que la tasca de la classe política "va més enllà" i passa per "responsabilitzar-se que això no torni a passar i no ho estan fent".





"Que les i els polítics es posicionin sobre aquestes declaracions és el que han de fer: l'any 2004 el feminisme va posar en l'agenda política la lluita contra la violència de gènere i aquí continua. Actualment, tots els partits polítics, excepte l'extrema dreta , estan compromesos contra aquesta xacra pel Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. És normal, per tant, que valorin i es posicionin i comprometin ", ha assegurat la vicepresidenta de Dones Juristes Themis, Altamira Gonzalo.





Sobre si és positiu que aquest tipus de casos que afecten persones populars surtin a la llum com a manera de visibilitzar la violència de gènere, Lola Venegas opina que "les denúncies sempre són benvingudes, les facin personatges famosos o persones anònimes".





"El que ha comptat Rocío Carrasco és el pa nostre de cada dia, de milers de dones que estan completament tenallades per la por. El relat té aspectes de credibilitat i, per tant, la qüestió és com és possible que l'Administració de Justícia estigui sorda i cega davant aquesta violència de control que destrossa psicològicament tantes dones ", ha plantejat la portaveu d'Alianza Contra el Borrado de las Mujeres.





En aquesta mateixa línia s'ha expressat María Castillo, que ha afirmat que "sempre és positiu que una dona alci la veu davant la violència" i que s'exposi el cas perquè "pot servir d'exemple a altres dones", conscienciar sobre la violència psicològica , i ser "un toc d'atenció a la justícia patriarcal".





La portaveu de la Comissió 8-M considera també que en el cas de Rocío Carrasco s'està donant "molt clarament" una revictimització perquè "se li està jutjant per com era abans", "per com es va comportar durant aquests anys d'agressió" i se li està jugant "pel després, que és com ha deixat passar tant de temps".





Altamira Gonzalo ha manifestat que "és molt valent per part seva i positiu per a les dones que estan en una situació similar". "De la violència de gènere, encara que hagi causat molt de mal, es pot sortir", ha assenyalat. Gonzalo ha indicat que el testimoni de Rocío Carrasco "és tan positiu com ho va ser en l'any 1997 el testimoni d'Ana Orantes".





"És cert que a ella li va costar la vida, però en gran part a ella li devem la resta de les dones la llei integral de l'any 2004. És també un toc d'atenció a tota la societat, inclòs el poder judicial i als mitjans de comunicació: no haurien de contribuir mai més amb els maltractadors. La violència de gènere causa mort ", ha tancat.