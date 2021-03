Llibertat per als turistes i restriccions per als espanyols: els socis de Govern demanen explicacions

Els socis pressupostaris de Govern i altres grups del Congrés dels Diputats han criticat les restriccions de mobilitat decretades per Setmana Santa per evitar desplaçaments entre comunitats, a el temps que es permet i s'anima l'arribada de turistes estrangers. Alguns d'ells assenyalen directament a Madrid el considerar que busca erigir-se en destí principal per a l'oci en bars i terrasses.





Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme (EP)





"Ciutat de borratxera de mitja Europa", "la taverna o taverna d'Europa", una "colònia turística a temps de Covid", o "una espècie d'oasi dins d'Europa" són alguns dels qualificatius recorreguts per grups com ERC, Más País-Equo o Compromís, crítics amb l'atracció d'aquest tipus de turisme alhora que s'impedeix la mobilitat durant les vacances entre comunitats.





En aquest sentit, totes les formacions han apel·lat a garantir una igualtat de tracte en les restriccions entre ciutadans residents i qui arriba a el país des de l'estranger, reaccionant així a la petició de la pròpia Comissió Europea, que ha demanat a Espanya "coherència" en les restriccions de viatge que s'aplica dins del seu territori i cap a altres països de la Unió.





EL PNB PREGUNTARÀ DEMÀ A SÁNCHEZ





El PNB, el portaveu, Aitor Esteban, preguntarà aquest dimecres al president Pedro Sánchez per aquesta qüestió en la sessió de control a Govern, ha reconegut aquest dimarts al Congrés que "aquesta situació provoca perplexitat i contradiccions enormes". "No només per la gestió de Govern, sinó també per part de les autoritats europees", ha dit Esteban en roda de premsa a la cambra baixa.





"No estem demanant que se sigui més lax amb uns o amb uns altres, estem demanant que, com a mínim, tinguin els mateixos drets que un estranger que vista Espanya", ha defensat el portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha reclamat que, igual que un turista arriba des d'un altre país a Espanya, els residents també gaudeixin de "llibertat de moviment".





Reconeixent que "hi ha mesures sanitàries que s'han de prendre", aquesta formació considera que "hi ha formes que la gent circuli lliurement amb seguretat", i que "el risc és molt semblant per a viatges domèstics".





"L'PANDÈMIA ÉS LA MATEIXA EN TOTS ELS PAÏSOS"





La portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reclamat "més coherència" tant entre els diferents països europeus com en el pla estatal perquè "la pandèmia és la mateixa en tots els llocs" i no té sentit que la gent no pugui visitar els seus familiars en altres comunitats però puguin arribar persones de França o Alemanya de vacances. "Això dóna peu al neguit i la desafecció de la ciutadania perquè són decisions que no s'entenen", ha dit.





Finalment, des d'ERC, Gabriel Rufián ha denunciat que Madrid s'ha convertit en una "espècie d'oasi" a Europa, el que considera una "terrible irresponsabilitat" per part de Govern regional que, al seu parer, "governa amb el telèfon de la patronal encès constantment ".





També s'ha queixat que aquesta situació suposa un "greuge comparatiu" amb altres comunitats i ha recordat que a Catalunya en el seu moment es va haver de prendre la "terrible decisió" de tancar l'hostaleria per evitar contagis.





Per part de Ciutadans, el seu portaveu adjunt Guillermo Díaz ha lamentat que el Govern no hagi imposat "criteris comuns" i, davant l'advertència de la Comissió, ha instat el Govern a "ser més àgils i gestionar millor les seves relacions sanitàries amb la Unió Europea ".





NO ES POT VIATJAR, PERÒ EL TURISTA POT VENIR A emborratxar





Per Íñigo Errejón (Més País-Equo) es tracta d'"una situació absolutament incomprensible i difícil d'explicar", ja que una persona que viu a Madrid no pot anar a València però sí arribar fins aquí si ho fa viatjant a París.





Errejón ha demanat "una mica de seny" i també "un últim esforç" en la lluita contra el virus. "I mentre ho fem, que es garanteixi la igualtat de tracte i s'eviti el paper de ser una espècie de taverna o taverna d'Europa", ha dit Errejón, que ha posat l'exemple de Madrid i ha demanat que el país no sigui assenyalat com "una colònia turística en temps del Covid".





També ha criticat aquestes diferències la diputada de la CUP Mireia Vehí, que ha comparat aquesta disparitat com quan es impedien els contactes en els primers mesos de la pandèmia "però cada matí els metres anaven abarrotats": "Ens sembla inconcebible que la gent no es pugui moure per Setmana Santa i que no obstant això els turistes puguin venir a emborratxar i a beure sangria als carrers ", ha dit.





"Crec sincerament que algú hauria de fer una reflexió", ha abundat el diputat de Compromís, Joan Baldoví, que veu "inconcebible" aquesta diferència de tracte. "Les imatges de Madrid, convertida en ciutat de borratxera de mitja Europa em semblen poc edificants", ha dit.