La rebentada de la canonada a Diagonal, conseqüència de la mala gestió de BIMSA

Una canonada d'aigua ha rebentat aquest dimarts en les obres del col·lector de la Diagonal de Barcelona provocant una gran fuita d'aigua a la confluència entre passeig Sant Joan i la Diagonal per les accions de l'empresa municipal BIMSA.





Imatge de la fuita d'aigua després de l'explosió de la canonada (EP)





La màquina estava fent uns micro-pilotatges i ha punxat la canonada de transport d'Aigües de Barcelona. Des de la companyia tenien previst en un mes una desviació de la canonada afectada en coordinació amb BIMSA, de manera que l'empresa municipal tenia encarregada la realització de l'obra civil prèvia.





La incidència és conseqüència d'una mala gestió d'una obra de gran entitat a la xarxa de clavegueram. L'avaria ha estat provocada per BIMSA (una de les empreses públiques de l'Ajuntament de Barcelona). Aquest dimarts, tot i l'agilitat d'Aigües de Barcelona per resoldre l'avaria, s'han perdut aproximadament 2250 m3 d'aigua, amb els quals es podria omplir sense problemes una piscina olímpica.





Amb la nova gestió pública del clavegueram, activitats de manteniment que abans es feien a través d'una empresa mixta que aportava capacitat tecnològica i coneixement expert, s'han deixat de fer. CLABSA l'anterior concessionària realitzava el control integral d'obres a la ciutat de Barcelona, incloent el redactat del projecte constructiu i la direcció de l'obra. No obstant això, amb BCASA s'ha empobrit la gestió del servei de clavegueram i s'ha perdut l'excel·lència en aquestes actuacions singulars que necessiten d'una especial cura i coneixement del subsòl de la ciutat comtal.





I és que BCASA es limita a fer el disseny hidràulic per delegar la responsabilitat en les empreses a les quals s'adjudica l'obra, perdent el control total sobre el procés i la conseqüència la van poder viure de nou els barcelonins.













És important ressenyar que durant el 2019 el nombre d'avaries relacionades amb el servei de l'aigua van ser provocades per obres executades per tercers, aliens a la gestió d'Aigües de Barcelona, com la d'aquest dimarts a la Diagonal, superant la ràtio d'una al dia . La mala gestió d'aquestes obres es va traduir en 2019 a 587.706 € de costos addicionals associats.





Després d'aquest espectacular disbarat, fonts municipals han informat que tècnics municipals treballen al costat de Aigües de Barcelona a la seva reparació el més aviat possible. Hi ha situacions que poden evitar que es produeixin i aquesta és una d'elles. Farà alguna cosa l'Ajuntament de Barcelona?





