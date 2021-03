Salut descarta avançar el toc de queda a les 20:00 hores a Catalunya

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha explicat que el seu departament descarta per ara avançar el toc de queda a Cataulnya durant la Setmana Santa, tot i que sí aposta per mantenir-lo com a mesura de contenció de l'activitat social més "lúdica".













Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio, en ser preguntada per si li consta que el Ministeri de Sanitat estudia avançar el toc de queda a les 20.00 hores per frenar els contagis de Covid-19 després d'un repunt dels contagis.





Vergés ha recordat que va ser Sanitat qui va donar marge a les comunitats autònomes per determinar l'hora d'inici del toc de queda, que Catalunya va fixar en les 22.00, i ha afirmat que escoltaran la proposta del Ministeri en el Consell Interterritorial d'aquest dimecres: "Veurem què ens trobem. Esperem que no sigui això ".





Ha lamentat que Sanitat "sempre es desperta per vacances", i ha dit que al seu Conselleria li consta que al Ministeri hi ha preocupació pel repunt de la incidència de la pandèmia en algunes comunitats autònomes.





Davant les dades epidemiològiques, ha demanat ser prudents durant la Setmana Santa perquè "no es descontroli l'epidèmia", respectant les mesures sanitàries i limitant els contactes a la bombolla de convivència.





Preguntada sobre si s'aixequen actes en les reunions del Procicat, després que eldiario.es publiqués que no, ha dit que no hi ha "obligació jurídica" de fer-ho, que el contingut de les reunions es recull en resums i que els informes que acompanyen les resolucions amb les mesures i els plans sectorials són públics.





VACUNACIÓ

Sobre la vacunació, ha detallat que la Conselleria de Salut preveu vacunar amb 500.000 dosis a la setmana "cap a maig juny", i que tots els catalans majors de 80 anys estaran vacunats a mitjans de maig.





Unes setmanes abans --ha explicat Vergés-- Salut començarà a vacunar a la franja d'edat de 70 a 79 anys, amb qui els centres d'atenció primària es posaran en contacte per telèfon.





Les vacunes s'administraran a partir de la "capil·laritat dels centres d'atenció primària", que coneixen als pacients majors i prioritzen la vacunació en funció de l'estat de salut de cada un, ha explicat la consellera.





A més, ha afegit que la Generalitat preveu haver vacunat al 30% de la població al juny i al 70% al setembre: "A Ministeri li demanem que aquesta competència que tenia exclusiva l'exerceixi, i ens posi a disposició les dosis necessàries".





Vacunar AL CAMP NOU

Vergés ha parlat amb el president de Barça, Joan Laporta, per plantejar-li usar el Camp Nou com a punt de vacunació massiva, al costat d'altres espais com Fira de Barcelona, Fira de Cornellà (Barcelona) i al Palau Firal de Girona, entre d'altres.





"Ens ho hem d'imaginar segurament a la zona coberta. Anem a mesos de calor, i hi ha persones que han d'estar tot el dia vacunant i han d'estar protegides", i ha detallat que, si escau, seria per vacunar durant un període de temps curt.





Salut no descarta incloure altres espais, com la Sagrada Família i el Mnac, però prioritzen recintes sense activitat permanent que puguin estar a disposició de Salut durant moltes setmanes: "Altres espais podran formar part si tenim dosis grans i no per un període tan llarg de temps ".