Illa (PSC) recorda Borràs que vol ser candidat i diu que Aragonès no té vots suficients

El candidat d'el PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat aquest dimecres la presidenta de Parlament, Laura Borràs, que vol ser proposat com a candidat en el ple d'investidura d'aquest divendres, en lloc que ho sigui el republicà Pere Aragonès, perquè no reuneix encara els suports suficients.





Salvador Illa (EP)













"Li he traslladat que tinc la disponibilitat d'afrontar aquest debat d'investidura i intentar convèncer la resta dels diputats", ha explicat Illa en roda de premsa després de reunir-se amb Borràs a la ronda de contactes amb els grups parlamentaris, que ha tancat amb el candidat de PSC, a l'haver estat el bestiar de les eleccions en vots i que va empatar amb ERC en escons.





Preguntat per que la seva candidatura no reunisca els suports suficients per ser investit president, ha recordat que va ser el més votat en els comicis i ha dit que mantenen converses amb altres grups, i ha afegit: "Cap altre candidat té garantit el suport per superar aquesta investidura", en referència a Aragonès.





Sobre els suports de què disposa, ha destacat que compta amb els vots dels 33 diputats de PSC i amb la "legitimitat d'haver guanyat les eleccions", i ha recordat que altres grups --en referència a Cs-- han indicat que podrien votar-lo, de manera que treballen en aquesta possibilitat per tenir més suports.





Illa ha advertit que les negociacions entre partits independentistes per investir Aragonès són "presoneres de la CUP i de la dreta catalana", i ha dit que aposten pel camí fàcil però alhora el més costós per a Catalunya, que és el bloqueig i la paràlisi, segons ell.





"Catalunya seguirà perdent amb aquest possible pacte, que ja neix tocat. Es pot evitar la repetició d'un fracàs. Hi ha una alternativa, i estic disposat a construir-la", ha remarcat Illa, que ha avisat que no es pot ser president de la Generalitat a qualsevol preu, i que Catalunya es mereix molt més.





Ho ha dit poc abans que Borràs anunciï el candidat que proposa per sotmetre a la investidura, cosa per a la que s'ha postulat Illa i Aragonès, que busca un acord amb Junts i amb la CUP que encara no s'ha tancat.