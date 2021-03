La comissió 'Kitchen' interroga aquest dijous a coronel Pérez de los Cobos i a l'inspector del 'cas Gürtel'

Els grups parlamentaris interrogaran aquest dijous dins de la comissió 'Kitchen' de Congrés a coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, alt càrrec del Ministeri de l'Interior en diverses etapes, i a l'inspector de la Policia Manuel Morocho, que va ser instructor de l' 'cas Gürtel'.





MÉS INFORMACIÓ Ciutadans demana que la comissió sobre 'Kitchen' de Congrés interrogui a Rajoy i a Cospedal

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos (EP)





El primer a comparèixer serà Pérez de los Cobos, que ha ocupat diferents càrrecs a Interior i va ser assignat per la Fiscalia coordinador de les actuacions policials per complir el mandat judicial d'impedir el referèndum independentista a Catalunya de l'1-O.





L'any passat, després de decretar el primer estat d'alarma pel Covid, Pérez de los Cobos va ser cessat pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, com a cap de la Comandància de Madrid quan una unitat del cos investigava per ordre judicial la relació de la manifestació del 8M amb l'inici del contagi de Covid.





Al novembre Pérez de los Cobos va declarar com a testimoni davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el 'cas Kitchen', una de les peces de la macrocausa relacionada amb la detenció per corrupció del comissari jubilat José Manuel Villarejo. El coronel va negar que conegués que es van destinar fons reservats per sufragar l'operatiu per presumptament sostreure informació sensible en possessió de l'extresorer del PP Luis Bárcenas.





Pérez de los Cobos va ocupar el lloc de cap de Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, un càrrec clau dins de l'organigrama de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, entre altres qüestions, per la supervisió dels fons reservats .





Precisament l'actual responsable de Gabinet de Coordinació de la Secretaria d'Estat, el comissari jubilat José Antonio Rodríguez, va comparèixer a la comissió de Kitchen de Congrés dijous passat, on va eludir entrar en detalls sobre els fons reservats encara que sí va reconèixer, a preguntes d'ERC , que durant el Govern del PP van operar les anomenades "clavegueres de l'Estat".





MOROCHO, INSPECTOR DE GÜRTEL

La sessió de la comissió Kitchen d'aquest dijous a la tarda inclou en el segon torn a Manuel Morocho, l'inspector en cap de la Policia que va estar al capdavant de la investigació que va derivar en el 'cas Gürtel', incloent la caixa B de PP i els papers de l'extresorer Luis Bárcenas.





Al febrer de 2019, Morocho declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló que el 2015 li van traslladar durant un any i mig des de la UDEF a la Direcció Adjunta Operativa (DAO), sota les ordres d'Eugenio Pino, perquè realitzés una tasca de suport. La seva impressió va ser que la decisió buscava que no avancés en la investigació sobre la xarxa corrupta liderada per Francisco Correa.





Entre les seves funcions va estar analitzar les activitats privades del comissari jubilat José Manuel Villarejo i la seva compatibilitat amb el seu càrrec com a funcionari públic, fins a la seva detenció per corrupció al novembre de 2017.





Morocho va concloure que l'operativa de Villarejo podria ser indiciària de blanqueig de capitals, de manera que ho va fer saber al seu superior, l'inspector José Ángel Fuentes Gago, qui li va comentar que es tractaven de "societats que s'havien creat en una etapa política anterior, vinculades a una dinàmica de lluita contra ETA ". El ministre de l'Interior de llavors, Jorge Fernández Díaz, també va destacar en públic els "rellevants serveis" prestats per Villarejo.





Al novembre de 2017, aquest cap policial ja va comparèixer en una altra comissió del Congrés sobre la corrupció al PP en què es va queixar de les pressions i querelles amb les que, segons ell, es va tractar de "desestabilitzar" la instrucció del 'cas Gürtel ', que ha definit com "corrupció en estat pur". També va confirmar "indiciàriament" el cobrament de sobresous per part de dirigents de PP com Mariano Rajoy.