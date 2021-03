Calvo defensa que no és contradictori que els estrangers puguin viatjar per Espanya i els espanyols no puguin fer-ho

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, ha defensat aquest dijous que els turistes d'altres països europeus puguin viatjar per Espanya tot i que els ciutadans espanyols tinguin restringida la mobilitat entre comunitats autònomes perquè la Unió Europea "no té fronteres".





Carmen Calvo





"No és una contradicció, ha de ser una compatibilitat", ha defensat Calvo en una entrevista a RNE, en què ha reconegut que aquest fet pot grinyolar als espanyols. Amb tot, ha recordat que els turistes que arriben a Espanya entren amb una PCR negativa i amb un "control estricte".





En aquesta línia, la vicepresidenta ha sostingut que l'espai Schengen, "per fortuna per a Europa" i perquè el seu projecte "segueixi avançant", no contempla fronteres entre els països. "I és bo que no tingui ni en pandèmia", ha continuat, destacant el fet que Espanya, juntament amb Itàlia, França o Alemanya, estiguin "sostenint la idea" que "no hi pot haver fronteres internes".





"Puc entendre que en termes individuals les comparacions vénen al cas però això no entra en contradicció amb que les nostres normes internes ens diguin que tenim les comunitats perimetrades que no podem moure'ns més que per raons que estiguin taxades i que és bo que nosaltres que som 47 milions mantinguem un control de la mobilitat però que tampoc tinguem tancades les nostres fronteres ", ha defensat Calvo.





Per defensar el criteri de Govern, la vicepresidenta ha posat d'exemple el fet que ella --que no està vacunada contra la COVID-19-- vagi als mateixos llocs amb els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, que sí que han rebut les seves dosis. "Això té una lògica, i ja ens tocarà. Contradiccions pot haver moltes, però l'important són els criteris", ha afegit.





Preguntada sobre si el Govern podria plantejar la necessitat de presentar una PCR negativa per viatjar entre comunitats autònomes, Calvo ha recordat que a Espanya "no hi ha fronteres internes". "Està prohibit per la Constitució", ha apuntat, insistint que hi ha un decret d'alarma que permet als presidents autonòmics "decidir que el seu territori està perimetrat".





"Això vol dir que només pots entrar per les raons que estan previstes que entris. Per raons de causa major, per feina, però Espanya no té fronteres internes. Tot i la pandèmia, tot i el patiment, malgrat tot cal mantenir el cap molt freda sobre el que poden ser debilitacions d'estructures de la democràcia de la composició territorial de l'estat i de la UE, que cal seguir sostenint ", ha tancat.