El 2020, L'Hospitalet va doblar la seva despesa en menjadors socials

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va doblar el 2020 els diners destinats a menjadors socials per l'increment de la demanda provocada per la pandèmia, que va fer incrementar la despesa passant de 922.000 euros l'any anterior a 1.800.000 euros el 2020.





Menjador social (EP)









En un comunicat aquest dijous, el consistori ha destacat que el 70% de les trucades rebudes al servei d'atenció telefònica centralitzat, el 010, entre març i desembre, van correspondre a peticions d'atenció per motius socials.





En concret, es van derivar un total de 26.236 trucades als serveis socials municipals, que van gestionar 29.036 demandes, de les quals 11.979 corresponien a demandes d'ajuda alimentària i de necessitats bàsiques.





Davant aquesta necessitat d'aliments, l'Ajuntament va distribuir un total de 111.075 menjars preparats entre març i desembre, incloent servei de menjar a domicili, per emportar i també per la gent gran que abans menjaven en menjadors de 'casals', tancats des de fa un any.





La crisi de la Covid-19 ha obligat els serveis socials a repensar les estratègies d'atenció als usuaris, mitjançant la digitalització i l'automatització dels sistemes, i durant 2020 van realitzar 45.377 entrevistes d'atenció a nous usuaris i de seguiment a aquells que ja tenien un expedient obert.