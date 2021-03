Investigadors espanyols descobreixen com tenir un envelliment satisfactori

Investigadors del CIBER de Fragilitat i Envelliment Saludable (CIBERFES), de l'Institut d'Investigació Sanitària INCLIVA i l'Hospital Clínic de Valenci a han estudiat en humans el paper del receptor d'hidrocarburs aromàtics (AhR), una proteïna que regula l'expressió gènica i que podria tenir un paper important en el procés d'envelliment.





Persones grans assegudes en uns bancs (EP)





El treball, publicat a 'International Journal of Molecular Science' i dirigit pel coordinador del Grup de Recerca en Envelliment i Exercici Físic de INCLIVA, coordinador de programa i cap de grup de CIBERFES, José Viña, ha analitzat les funcions fisiològiques d'aquest receptor .

Així mateix, l'equip d'Isabel Bravo-Ferrer, entre d'altres autors, havien realitzat un estudi en ratolins, publicat a 'FASEB Journal en 2019', on observaven que la manca d'aquesta proteïna donava lloc a un envelliment prematur i a un deteriorament cognitiu.

En la revisió bibliogràfica de doctor Vinya es resumeixen tots els processos fisiològics de l'AhR, destacant la seva influència en la regeneració cel·lular, la reacció immunitària, l'homeòstasi intestinal i la proliferació cel·lular. A més, en aquest estudi, l'equip investigador ha demostrat en humans que disminueix aquest receptor durant l'envelliment i podria ser una de les causes d'una pitjor homeòstasi.

"Aquest procés pot ser causat per la desregulació de les cèl·lules mare hematopoètiques, la pèrdua de l'homeòstasi de la glucosa i els lípids, l'augment de la inflamació i el deteriorament cerebral", ha explicat l'investigador Vinya.





A més, l'estudi conclou que el receptor d'hidrocarburs aromàtics, a més del seu paper confirmat en la desintoxicació de xenobiòtics (dioxines), juga un paper important en les funcions fisiològiques i el procés d'envelliment en humans, de manera que la modulació de la via de senyalització d'aquest receptor podria ser una diana terapèutica d'interès.

"Hi ha una disminució dels nivells de AhR en la vellesa i, en les investigacions anteriors ja publicades, s'havia observat en ratolins que els que no tenen aquest receptor presenten un envelliment accelerat i sever. En humans veiem, així mateix, que aquest receptor es sobreexpressa en persones centenàries comparades amb ancianes, i que manté la seva expressió, comparat amb joves, però hem de seguir avançant en el seu estudi per observar si aquests canvis són rellevants per a l'envelliment ", ha afegit la investigadora del Grup de Recerca en envelliment i Exercici Físic del CIBERFES i de l'INCLIVA i primera signant de l'article, Eva Serna.

El receptor AhR ha estat objecte d'estudi pel seu paper en el metabolisme i desintoxicació per dioxines, compostos químics que amenacen la salut humana i que s'incorporen fàcilment a la cadena alimentària. Els mecanismes que regulen la toxicitat induïda per dioxines a través de l'activació de AhR encara estan sense estudiar completament, d'aquí que s'hagi fet un pas més.

"Aquest receptor té la capacitat d'unir-se a una àmplia gamma de compostos químics molt diferents, el que li confereix gran diversitat de funcions i el converteix en un receptor molecular amb alt potencial farmacològic que convé explorar", han tancat els investigadors.