El ple d'investidura d'Aragonès comença amb retard i sense prous suports per prosperar

El ple d'investidura amb el republicà Pere Aragonès com a candidat a la presidència de la Generalitat ha començat aquest divendres a les 10.45 amb tres quarts d'hora de retard per les peticions de reconsideració a l'acceptació del vot telemàtic del diputat de Junts Lluís Puig; i no es preveu que el candidat aconsegueixi ser investit perquè tan sols té garantits els vots del seu propi partit i de la CUP, però no els de Junts, que s'abstindran.

Si no hi ha cap canvi d'última hora, Aragonès obtindrà 42 vots favorables --33 d'ERC i 9 de la CUP--, els 32 diputats de Junts s'abstindran, mentre que la resta --PSC, Vox, comuns, Cs i PP--, que sumen 61 escons, hi votaran en contra, per la qual cosa no arribarà a la majoria absoluta de 68 diputats necessària per ser elegit en primera volta.





D'aquesta manera, s'haurà de sotmetre a una segona volta en la qual en tindrà prou amb una majoria simple per ser investit, és a dir, obtenir més vots a favor que en contra, però que tampoc tirarà endavant si no arriba a un acord amb Junts aquests pròxims dies.