Diumenge de Pasqua: Flamenc al Palau

El Palau de la Música Catalana, el "Palau" per antonomàsia, és el gran temple musical de Barcelona, tot i que ara comparteix la seva anterior exclusivitat amb l'Auditori Nacional. Una de les peculiaritats d'aquest superb monument de la ciutat és que, si bé la música clàssica i simfònica ocupa un lloc preferent en la seva programació, no s'ha tancat clatell a altres manifestacions de la creació musical, fins i tot a aquelles més populars, ja que no debades un dels seus fundadors va ser el mestre Amadeu Vives, que va escriure des de partitures d'òperes - "Maruxa" -, o sarsueles de gran fust - "Doña Francisquita" -, a revistes -cas de "La gateta blanca". Aquesta vocació polièdrica de Palau ha fet possible que jo veiés i sentís a la seva sala gran, entre d'altres artistes, a Carlos Cano i Marifé de Triana.









No és d'estranyar per tant que el flamenc tingui càlida acollida en aquella casa com demostra la gran gala prevista per al 4 d'abril, Diumenge de Pasqua de Resurrecció, amb la presència de la mexicana Karen Lugo i el barceloní José Maldonado que oferiran un interessant recital en què interpretaran alguns pals poc coneguts, com és el cas de la farruca, la canya i la vidalita.





La farruca és un pal flamenc poc conegut, d'implantació recent -principis de segle XX- i origen incert, que alguns suposen derivat de la tonada teatral i altres originari de la regió galaico-asturiana. Maldonado juga amb l'estètica, les línies, les formes i la geometria del cos i amb el contrast entre la velocitat de l'arrencada, el ritme i les parts més líriques. Amb aquesta base, va crear una coreografia per al congrés nacional de Còrdova que va inspirar a Gades, Maya i Tomàs de Madrid.





Pel que fa a la canya, és un dels pals flamencs més importants, tot i que ha patit nombroses modificacions al llarg dels segles i en l'actualitat no és massa conreat pels balladors perquè es considera que té caràcter monòton i escassa càrrega emocional. Karen Lugo tractarà d'expressar amb Maldonado la simbiosi entre dos cossos que complementen la seva energia amb el moviment, creant una creativa sinèrgia entre els dos balladors. Pel que fa a la vidalita, se li conceptua un cant d'anada i tornada entre Amèrica i Espanya, el que acredita el seu caràcter mestís. Karen la ballarà per exterioritzar la seva forma de relacionar-se amb l'amor romàntic.





L'espectacle comptarà amb la presència d'altres balladors com Eli Ayala i María José González, els cantaores Joaquín "El Duende" i Raúl Levia i la guitarra de Juan Gómez "Chicuelo", que el dirigirà.





Cal recordar que Karen Lugo ha participat en nombrosos esdeveniments i festivals i va ser guardonada amb el primer premi de ball flamenc de festival Internacional de Almeria, mentre que José Maldonado és un artista emergent que va estudiar a l'Institut de Teatre i ha obtingut els premis d'Artista revelació del Festival de Jerez 2019 i de solista al Certamen de Dansa espanyola i flamenc de Madrid el 2013 per la coreografia "Mojácar".