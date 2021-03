La Fiscalia obre 230 investigacions per la gestió de residències de gent gran a Barcelona

La Fiscalia de Barcelona ha obert aquesta setmana unes 230 investigacions civils a residències de gent gran de la ciutat, a les quals requerirà documentació per revisar la seva gestió i els seus protocols, tant pel que fa a l'afectació del coronavirus com al seu treball habitual.





Una professional sanitària camina en una residència (EP)













Fonts de la Fiscalia han explicat que s'estudiaran aspectes com el tracte als residents contagiats --també a les condicions de la gent gran sense coronavirus-- i els protocols per traslladar-los a l'hospital o perquè rebin assistència mèdica a la mateixa residència.





També requerirà informació sobre el tracte amb els familiars i com es fan les visites, tant si hi ha contagis al centre com si no n'hi ha, i es revisarà el grau d'afectació de la pandèmia a cada residència així com la vacunació a la gent gran.





Aquestes investigacions civils s'inicien per revisar que es compleixi la normativa, no perquè la Fiscalia hagi detectat indicis de delicte en la gestió de les residències.





En cas de detectar algun incompliment, la Generalitat podria imposar al centre una sanció administrativa.





INVESTIGACIONS EN CONFINAMENT

Aquestes 230 investigacions se sumen a vuit diligències civils obertes durant el confinament ja dues investigacions penals que segueixen en curs, totes a la ciutat de Barcelona.





Al maig, la Fiscalia investigava penalment a un total de 25 residències a tot Catalunya: 10 eren a la ciutat de Barcelona, i dos segueixen vigents.





En l'àmbit civil, al maig hi havia 81 actuacions a tot Catalunya, de les quals 15 a Barcelona: d'aquestes, vuit continuen obertes.