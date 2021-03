Aragonès descarta renunciar a la segona votació i demana a Junts arribar a un acord

El candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès (ERC), ha defensat aquest divendres que la seva elecció com a president no admet "demores innecessàries", pel que creu que encara estan a temps d'arribar a un acord amb Junts de cara a la segona votació de la seva investidura.





Pere Aragonès (EP)









"Estem a temps", ha dit en el torn de rèplica al president de Junts a la Cambra, Albert Batet, en el ple d'investidura, que ha demanat a Aragonès renunciar a la segona votació de la seva investidura, que s'hauria de celebrar dos dies després de la primera votació d'aquest divendres, de manera que cauria en diumenge, tot i que la presidenta de Parlament, Laura Borràs, estudia fer-ho dimarts.





Aragonès ha afirmat que la formació d'un nou Govern és urgent davant la crisi provocada per la pandèmia i ha insistit que "no hi ha diferències insalvables" entre ERC i Junts per arribar a un acord.





"És més, si hi ha diferències, són molt més petites de les que puguin haver existit en investidures anteriors. I ens vam posar d'acord. Estic segur que ens podrem posar d'acord", ha sostingut, en referència a investidures de legislatures anteriors, en què els republicans sempre han investit als candidats de Junts.





Així, el candidat a la Presidència ha descartat renunciar a la segona votació i ha avisat que, si aquest divendres Junts manté la seva abstenció, seguirà "treballant" per buscar un acord que faciliti la seva investidura en segona volta.





COINCIDÈNCIES AL PROGRAMA

Aragonès ha reivindicat les coincidències que tenen els programes d'ERC i Junts, i, malgrat que admet que hi ha algunes diferències, considera que es poden resoldre: "No veig divergències que impedeixin que avui puguem sortir d'aquest Ple amb un Govern fort, ampli i plural ".





"Aquells matisos que encara poden fer-nos sentir una mica separats són molt petits comparats amb la urgència de donar una resposta econòmica i social", a la situació actual provocada per la pandèmia.





RECONEIXEMENT A PUIGDEMONT

Així mateix, ha subratllat que les propostes econòmiques i socials que planteja Junts són compatibles amb les que ERC ha acordat amb la CUP, però també en l'estratègia independentista, ja que recorda que el programa de Junts plantejava que, si l'independentisme superava el 50% del vot, apostaven per sol·licitar intervenció d'organismes europeus per arribar a un referèndum, cosa que veu "plenament assumible" dins de l'estratègia d'ERC.





En aquest sentit, Aragonès ha reiterat la seva defensa de la taula de diàleg, tot i l'escepticisme que pugui generar, i també ha reconegut la tasca a l'exterior que ha fet l'expresident de la Generalitat i líder de Junts Carles Puigdemont: "Ens ha permès avançar en aquest sentit ".