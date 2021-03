Batet demana a Aragonès que renunciï a la segona votació d'investidura fins arribar a un acord

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha demanat aquest divendres al candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, que renunciï a sotmetre a la segona votació d'investidura --prevista per dimarts-- fins a aconseguir un acord de legislatura entre les dues forces independentistes.





Albert Batet (EP)













"Li proposem formalment que renunciï a la segona votació d'investidura fins que no hi hagi un acord entre els 74 diputats independentistes, com permet al Parlament. No té l'obligació de sotmetre a una segona votació", ha subratllat en el seu discurs en el ple de investidura de Aragonès, que aquest divendres no prosperarà perquè que Junts ja ha anunciat que s'abstindrà.





Segons Batet, la proposta de Junts passa per seguir buscant l'acord amb ERC i la CUP "per tancar un acord de legislatura durant els pròxims dies i setmanes".





També ha reivindicat el paper del Consell per la República (CxRep) com a òrgan per avançar cap a la independència, i ha demanat a Aragonès fer "concessions en nom de recosir el consens i recuperar confiances".





"Això no va d'imposicions, això va d'anar junts", ha apuntat, després de defensar que totes les victòries assolides per l'independentisme tenen el segell de la feina feta per aquest espai a Europa.





Segons Batet, a Europa troben empara judicial i aconsegueixen reconeixement internacional, i per això creu que el CxRep és clau i ha de ser "un espai de direcció col·legiada i un òrgan decisori per avançar en el full de ruta cap a la independència, que pot esquivar la repressió espanyola ".





El dirigent de Junts feia referència al CxRep perquè és un dels esculls que estan impedint l'acord entre les dues forces independentistes: Junts vol atorgar més poder i ERC supeditar-a un espai ampli de l'independentisme lliure d'ingerències partidistes.





En paral·lel, Batet considera que la Generalitat ha de treballar per garantir una bona governança, i en paral·lel ha assegurat que estan disposats a donar una oportunitat a la taula de diàleg amb l'Estat, malgrat ser "escèptics" del seu resultat.





Després d'apuntar que no qüestionen que Aragonès sigui el 132 president de la Generalitat, defensa que el resultat de les eleccions, en què les forces independentistes van aconseguir superar el 50% dels vots, els brinda "una nova oportunitat" i que tenen la responsabilitat d'entendre.





"GOVERN DE COALICIÓ, NO DE COL·LISIÓ"

"Volem un Govern de coalició, no de col·lisió", ha destacat Batet, que ha emplaçat a estar a l'altura de les circumstàncies per configurar un Govern fort, estable i per a una legislatura.





Per això, ha reclamat recuperar l'esperit de "unitat, lleialtat i de confiança mútua" de l'1-O, i preguntar-se si han après dels errors comesos en aquests últims tres anys.