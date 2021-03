La CUP lamenta que Junts rebutgi reunir-se amb ells

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha acusat Junts de rebutjar reunir-se amb la formació i de no respondre a les propostes i documents que els han remès en les últimes setmanes i els ha demanat que els expliquin què no els agrada de l'acord assolit amb ERC per investir el republicà Pere Aragonès com a president de la Generalitat.





En el ple d'investidura de Aragonès, que per ara només compta amb els suports d'ERC i la CUP, Estrada també s'ha dirigit als comuns, que van rebutjar entrar en un eventual Govern de què formés part Junts: "Malgrat que diuen que no volen estar a la banda de la dreta catalana, resulta que la dreta catalana aprova lleis més progressistes del que són capaços de fer els seus socis a Madrid ".





Ha criticat els socialistes i ha assegurat que el seu líder al Parlament, Salvador Illa, ha estat nerviós en la seva intervenció en el ple: "Fan bé d'estar nerviosos, vostès i tot el règim, tot l'aparell de l'Estat espanyol. Si no estiguessin nerviosos, no hagués tingut la necessitat d'orquestrar un muntatge de la por contra possibles aliances independentistes ".





Estrada ho ha dit en el seu torn de rèplica a Aragonès, que ha definit l'acord amb la CUP com un repte de transformació profunda de Catalunya i com "el primer de més acords que han de venir".





Aragonès també ha avisat que no tota transformació es pot aconseguir únicament al Parlament, sinó que requereix de l'acompanyament de la mobilització de la ciutadania i de "projectes compartits d'empoderament", pel que ha apostat perquè en aquesta legislatura es tinguin en compte la diversitat de col·lectius socials i que a la Cambra catalana es debati sobre tot.