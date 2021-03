El patrimoni de les 10 famílies àrabs més riques arriba als 31.000 milions de dòlars

El 2020, el patrimoni de les 10 famílies àrabs més riques del món va arribar als 31.000 milions de dòlars, segons la revista Forbes. Tot i la gran xifra, els multimilionaris àrabs també van patir les conseqüències del coronavirus i la seva fortuna va caure un 19,4% el 2020.





Vista de Dubai (EP)





Els propietaris del grup egipci Mansour -amb tres membres en la llista Forbes 2020- encapçalen la llista. El grup posseeix l'empresa GM i té inversions a Spotify i Uber.





Els següents a la llista són els propietaris d'Al-Futtaim Group, que tenen el 100% d'Arab Orient Insurance Company i el 50% d'Emirates Invesment Bank, així com inversions en altres empreses.

Els segueixen els propietaris del Grup Olayan, amb participacions a Credit Suisse Bank i Saudita British Bank. Després, Majid al-Futtaim i la seva família, propietaris el-Futtaim Group, i una filial de Toyota a Unió dels Emirats Àrabs Units.





Els amos del Grup Rashid Abdul Rahman al-Rashid i Sons Saudita són els cinquens a la llista, seguits dels propietaris del Grup Abdul Latif Jameel Saudita.





En setè lloc hi ha la família Emirati el-Ghurair i després els titulars de les indústries Kuwait el-Ghanim. En novè lloc hi ha el grup Grup el-Ghurais Emirati, propietat d'Abdul Rhaman sauf el-Ghurair i la seva família.





Finalment, els propietaris del grup Saudita Zamil Holding Group ocupen el desè lloc.





Nassef Sawiris ha estat per segon any consecutiu l'home més ric del món àrab. El seu patrimoni arriba als 5.000 milions de dòlars, però tot i així ha perdut un 21,9% de la seva riquesa aquest any pel coronavirus.





També el patrimoni de Majid Al-Futtaim i la seva família es va reduir un 35%, perdent 1.800 milions de dòlars. En canvi, el patrimoni net de Mohammed Mansour va créixer el 2020 tot i la pandèmia, aconseguint els 3.300 milions.