Després de la fusió amb Bankia, CaixaBank llança el dilluns la seva primera campanya institucional

CaixaBank estrena a partir d'aquest dilluns la seva primera campanya institucional de publicitat després de fer-se efectiva la seva fusió aquest dissabte amb Bankia, sota el lema 'Ser els primers a estar amb tu'.





Campanya de CaixaBank després de la seva fusió amb Bankia (EP)













Segons assegura l'entitat bancària, la campanya destaca la posició de CaixaBank en el sector financer espanyol després de la unió amb Bankia, "amb un volum d'actius de 623.800 milions d'euros, prop de 20 milions de clients, la primera posició en quota de mercat de tots els productes clau i la xarxa d'oficines més extensa i especialitzada del sector, amb presència en al voltant de 2.200 municipis ".





"Per ser els primers a acompanyar milions de famílies. Per ser els primers a donar suport a autònoms i empreses, en creure en els joves i en estar amb la gent gran. Per ser els primers a estar amb tu. Bankia s'uneix a CaixaBank per, junts, ser els primers a estar amb tu ", versa el fil narratiu de la campanya.





La iniciativa, a més, posa en valor l'orientació a client de CaixaBank, ja que "ofereix un model de banca especialitzada per segments amb una oferta de productes i serveis adaptada a les necessitats de cada perfil de client".





Així mateix, la campanya, desenvolupada per Comunica + A, il·lustra les principals "fortaleses" de CaixaBank: "proximitat als clients, un model de banca responsable i un clar compromís amb el benestar de les persones i amb el progrés del conjunt de la societat ".





L'entitat, presidida per José Ignacio Goirigolzarri i dirigida per Gonzalo Gortázar, portarà a terme aquesta campanya en diferents suports: PLVs (vinils) en oficines, televisió, ràdio, premsa, mitjans digitals i xarxes socials.