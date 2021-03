El Govern i els agents socials es reuneixen aquest dimarts per desmuntar la reforma laboral

Yolanda Díaz @EP





El Govern tornarà a reunir-se demà, 30 de març, amb CCOO, UGT, CEOE i Cepime a la taula de diàleg social sobre la "modernització del mercat laboral" per abordar la derogació dels aspectes més lesius de la reforma laboral de 2012.





Aquesta serà la segona reunió després que el passat 17 de març es reprengués el diàleg en el punt en el quedar al març de 2020, quan es va parar per la pandèmia. La primera trobada va ser una primera presa de contacte i es va establir un calendari de reunions.





La pròpia ministra de Treball, Yolanda Díaz, va ser la que va anunciar la convocatòria d'aquesta taula res més tancar amb els agents socials la llei que regularitza la situació dels repartidors, coneguda com 'Llei de Riders'. Amb aquesta taula de diàleg social, va dir llavors Díaz, "comença una gran tasca de transformació i de reformes estructurals" a Espanya.





A més d'aquest calendari de reunions, que a partir de la trobada de dimarts es preveu que es produeixin setmanalment, els sindicats van plantejar reprendre una sèrie de temes que van quedar paralitzats amb la suspensió de les trobades.





NOVA REUNIÓ ABANS DE SETMANA SANTA





Algunes de les matèries que formaran part d'aquesta taula, com la prevalença del conveni sectorial sobre el d'empresa, la 'ultraactivitat' i la subcontractació, són 'velles conegudes', ja que els agents socials les van estar negociant amb el Govern socialista en l'anterior legislatura.





Ara, en aquesta nova taula, es reprendran les converses sobre aquests assumptes, però s'afegiran moltes altres per donar compliment als compromisos que el Govern espanyol va assumir en les fitxes remeses a Brussel·les.





"És un enorme repte per al Govern i per als agents socials. (...) Estarem tancats, gairebé com si fos una oposició, per desplegar tots els efectes, perquè ens hem compromès davant Brussel·les i perquè el Govern i els agents socials volen abordar aquestes reformes ", ha subratllat la ministra fa uns dies.





En les propostes enviades a Brussel·les, el Govern planteja generalitzar el contracte indefinit, tornar la causalitat als contractes temporals i simplificar la contractació, reordenant les modalitats de contractació laboral, així com per introduir mecanismes de flexibilitat per a les empreses alternatius a l'excessiva temporalitat.





Respecte a aquest últim punt, el document remès a Brussel·les per l'Executiu aposta per penalitzar l'ús excessiu de contractes de molt curta durada i aturar la frau laboral.





Al mateix temps, el Govern advoca per la creació d'un model permanent d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com "un instrument de flexibilitat alternatiu a l'ajust extern de l'ocupació davant pertorbacions negatives".





D'altra banda, l'Executiu vol revisar les subvencions i bonificacions a la contractació temporal. Entre les mesures per aconseguir-ho, es troben la simplificació dels incentius i requisits a les empreses beneficiàries per centrar-se en l'ocupabilitat dels desocupats i que vagin per contractes indefinits.