L'augment de pensions i salaris públics va ajudar a moderar la caiguda de la recaptació el 2020

L'alça del dèficit públic d'Espanya, que va augmentar del 2,86% al 10,97% en 2020, es va donar per l'augment del 10% de la despesa pública 53.070 milions d'euros- i per la caiguda dels ingressos públics del 5 % -24.487.000. A més, va estar marcada per una caiguda de la recaptació tributària d'un 8,8% -quedant a 194.051.000, la xifra més baixa des 2017.









En l'impost de societats, que no hi hagués activitat va provocar que un terç de la recaptació de no es produís. De fet, la caiguda en aquest impost va ser del 33,32%, tant per la situació econòmica com per les devolucions que s'havien sol·licitat en 2019 i va haver de tornar el 2020.













Els ingressos per IVA van caure de 71.538-63.337, i els impostos especials es van reduir en un 12.1%.





Tan sols l'IRPF va aportar un 1,2% més de recaptació, arribant als 87.072.000. Si bé María Jesús Montero va assegurar que l'augment es donava gràcies als ERTO gestionats pel Govern, segons l'Agència Tributària, l'augment de l'IRPF en una situació de crisi es dóna perquè els salaris i pensions públics van compensar a l'incrementar-se l'any passat un 0 , 9%. Paral·lelament, els ingressos per cotitzacions van augmentar un 0,8%.





El 40% d'augment de la despesa 21.520 milions- es va donar per la factura dels ERTE i la prestació de cessament d'activitat dels autònoms, el del 15% 7791 milions- per la despesa de l'exoneració de cotitzacions, 8.282.000 van servir per cobrir la factura sociosanitària regional i 7.312 a altres partides.