Aragonès retreu a Junts que "no hi ha motius de pes que justifiquin allargar la formació del nou Govern"

El candidat a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha demanat a Junts que l'investeixi president aquest mateix dimarts i no esperar a fer-ho en les properes setmanes o mesos: "No hi ha motius de pes que justifiquin allargar la formació del nou Govern, que és més necessària que mai".





Pere Aragonès (EP)









"El que podem fer avui, no hem d'esperar dos mesos a fer-ho. Ni dos mesos ni dues setmanes ni dos dies. Perquè ens hi va la credibilitat del projecte que compartim, però, sobretot, per responsabilitat amb una ciutadania que està esgotada" , ha afirmat en el discurs de la segona volta de la seva investidura al ple de Parlament.





Aragonès ha defensat que aquest mateix dimarts és possible la seva investidura per "fer un pas endavant i tornar a liderar, des de l'independentisme, una proposta de futur de país amb totes les eines, tant al Govern com al Parlament".





Considera que hi ha més motius que mai per formar un nou Govern i fer-ho "sense més demora, sense més dilació perquè les urgències no esperen", i s'ha dirigit a Junts per dir-los que ells coneixen aquesta urgència millor que ningú perquè governen junts.





"El sabeu, companys de Junts, perquè governem conjuntament. Portem massa mesos en funcions. Portem massa mesos gestionant una pandèmia i una crisi social i econòmica enorme, amb les eines limitades", ha dit, i ho ha exemplificat amb que en funcions el Govern no té potestat per aprovar uns pressupostos.





SUPERAR DIFERÈNCIES DEL PASSAT

El candidat republicà ha assenyalat la necessitat de construir un Govern fort i estable, "que actuï des d'uns objectius compartits que ja existeixen, que parteixi d'una estratègia compartida que estic convençuda que ja existeix", pel que ha cridat a superar les discrepàncies del passat i apostar per la unitat de l'independentisme.





"Superem tot allò que hagi pogut passar i que ens distància. Construïm la unitat dins i fora de la Generalitat. És difícil, però tenim l'obligació de fer-ho", ha subratllat.





Aragonès ha reiterat que "hi ha una majoria social desacomplexadament independentista, hi ha una majoria social a favor de l'amnistia i l'autodeterminació, hi ha una majoria social a favor de la república catalana", de manera que creu que és el moment de comprometre a portar-lo a terme.





Ha conclòs el seu discurs demanant de nou el vot a la Cambra per ser investit president de la Generalitat, tot i que no tindrà els vots necessaris per aconseguir-ho: "Fem-ho per tota la feina que han fet les nostres mares i els nostres pares. Fem-ho pels nostres avis i les nostres àvies. Però, sobretot, fem-ho per com estimem als nostres fills i a les nostres filles ".