Aragonès explica a Junts que veu incomprensible que els independentistes no pactin

El candidat a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha confiat aquest dimarts que aconseguirà arribar a un acord amb Junts per aconseguir ser investit i ha advertit a el partit de Carles Puigdemont que "no s'entendria" que els partits independentistes no fossin capaços de sumar amb la mateixa força que ho han fet en legislatures anteriors.





Elsa Artadi (EP)





Ho ha dit durant la seva primera intervenció en la segona volta de la plena després de l'anunci de Junts que s'abstindrà en una votació la aritmètica parlamentària condemna la investidura d'Aragonès una vegada més al fracàs.





Aragonès compta amb els nou vots de la CUP perquè la seva candidatura a president prosperi, però són insuficients: "Estem obligats a fer-ho amb Junts. Perquè és més el que ens uneix que el que ens separa. Perquè portem fet molt de camí junts i encara ens queda la part més important per recórrer".