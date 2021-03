Aragonès es torna a presentar aquest dimarts a una investidura fallida

El candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, afrontarà aquest dimarts el seu segon intent per ser investit president, que, si no es produeixen canvis d'última hora, tornarà a fracassar al no haver aconseguit encara un acord amb Junts, que repetirà la seva abstenció.





Pere Aragonès @EP





Després de la primera votació fallida de divendres, en què Aragonès va obtenir només el suport d'ERC i la CUP, mentre que Junts es va abstenir, aquest dimarts a les 10.00 hores al Parlament celebrarà la segona volta de la investidura i tot apunta que el resultat de la votació serà el mateix.





A diferència de la primera volta, en què necessitava majoria absoluta per ser investit president, en aquesta segona votació en té prou amb majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra, però, si no hi ha sorpreses d'última hora, obtindrà 42 suports d'ERC i la CUP, 32 abstencions de Junts i 61 vots en contra de PSC-Units, Vox, els comuns, Cs i el PP, de manera que es quedarà a 20 vots de ser elegit nou cap de l'Executiu.





De confirmar-se la investidura fallida també en segona volta, s'obrirà un termini de dos mesos fins al 26 de maig --explica a partir de la primera votació--: si en aquest període ni Aragonès ni cap altre candidat fos investit, es dissoldria automàticament Parlament i es convocarien eleccions.





ABSTENCIÓ DE JUNTS





Aquest mateix dilluns, el Consell per la República ha emès un comunicat en el qual s'ha obert a reformular la seva governança i ha convidat els partits i entitats independentistes a abordar-lo.





Precisament el paper d'aquest òrgan ha estat un dels principals esculls en les negociacions fins ara: Junts vol que tingui més pes i que sigui l'espai de coordinació de l'estratègia independentista, mentre que els republicans s'obren a una reformulació de l'òrgan perquè estiguin representats tots els actors de l'independentisme en lloc de supeditar-a un òrgan nou.





Aquest moviment del Consell ha estat celebrat pels republicans i la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha sostingut que, si el mateix òrgan està d'acord en reformular-se, aquest escull està superat i fins i tot s'ha mostrat partidària que acabi sent l'espai de coordinació estratègica de l'independentisme si s'apliquen els canvis necessaris.





Així, la dirigent republicana ha insistit que, al seu parer, no hi ha diferències insalvables, de manera que demana a Junts que es replantegi la seva abstenció i emprengui un "gest de responsabilitat" investint a Aragonès aquest dimarts.





No obstant això, l'Executiva de Junts ha acordat aquest dilluns tornar a abstenir-se en la segona volta i la vicepresidenta del partit, Elsa Artadi, ha demanat paciència per aconseguir una entenimentat de legislatura: "Encara no tenim un acord de legislatura i això ens impedeix donar un pas endavant i donar un vot afirmatiu i de confiança. Seguim estant en aquest punt de l'abstenció ".





PLE MÉS CURT





El ple d'aquest dimarts es preveu que duri 4 hores i mitja, més curt que el de divendres, que va durar 11 hores, ja que probablement Aragonès reduirà el temps del seu discurs i després els grups tindran menys temps d'intervenció.





De nou, es tornarà a celebrar a l'Auditori de Parlament en comptes de a l'hemicicle per garantir les distàncies de seguretat per la pandèmia del coronavirus, i s'ha habilitat aquest espai amb cadires perquè estiguin presents tots els diputats i els membres de la Generalitat en funcions.