Què és l'economia circular i com pot ajudar a que sortim de la crisi actual?

L'economia circular és un model econòmic de producció i consum que pretén generar un creixement sostenible i integrador. Implica compartir, reutilitzar, reparar i reciclar materials i productes existents i crear un valor afegit perquè la vida dels productes sigui més llarga i duradora.





La primera trobada de Sustainable Brands Madrid 2021 ha analitzat com l'economia circular pot contribuir a impulsar la recuperació post COVID-19 i els beneficis que les empreses obtenen a l'incorporar-la en la seva gestió com un valor diferencial del seu compromís amb la sostenibilitat.





Inauguració de la primera trobada de Sustainable Brands Madrid 2021 (EP)









El primer webinar de la sèrie de trobades híbrids que durant aquest any Sustainable Brands Madrid ha organitzat per la plataforma de sostenibilitat Vull ha portat per títol 'L'Economia Circular: una solució per a #BuildBackBetter'.





En la trobada han participat representants de Timberland, IDEO, Aquaservice, Mud Jeans, VF Corporation i el divulgador ambiental, José Luis Gallego, que han reflexionat sobre com les organitzacions estan posant en pràctica els principis de l'economia circular, les barreres que han tingut de superar, els acceleradors claus i les últimes tendències en circularitat.





A la inauguració, la directora de Departament d'Indústria, Energia, Medi Ambient i Clima de la CEOE, Cristina Rivero Fernández, ha valorat que "l'economia circular és un dels pilars per a la reconstrucció econòmica i social i és clau per assolir els compromisos europeus en matèria de reducció d'emissions a 2030 i 2050 ".





Rivero ha recordat que "hi ha un ampli marge de creixement per a la circularitat ja que, actualment, només el 6,8% de l'economia mundial respon a aquest concepte. Hi ha una gran oportunitat de desenvolupament i representa, a més, una opció d'innovar en nostre país ".





Mentrestant, la directora general de Vull i directora de Sustainable Brands Madrid, Sandra Pina, ha animat les empreses a integrar els tres principis de l'economia circular en la seva gestió: dissenyar per a la reducció del malbaratament i la pol·lució, mantenir els productes i materials en ús i regenerar els sistemes naturals.





"Difícilment, cap companyia que no aposti per l'economia circular i la regeneració, podrà ser competitiva i mantenir la seva activitat dins de 10 anys. Les empreses no poden donar l'esquena a l'economia circular si volen generar impacte positiu en el seu entorn", ha valorat Pina.





Per la seva banda, el director executiu d'Economia Circular d'IDEO, Chris Grantham, l'emblemàtica companyia d'innovació, ha analitzat l'evolució de l'economia circular i ha compartit la seva preocupació que pugui morir d'èxit.





"Gairebé ningú qüestiona ja que el creixement econòmic no es pot sustentar en l'extracció dels recursos naturals, però l'economia circular corre el risc de convertir-se en una simple resposta tècnica a el problema de la generació de residus del model lineal. Per evitar-ho, hem de deixar de pensar en termes d'eficiència i apostar per nous patrons de pensament i d'innovació ", ha afirmat.





Posteriorment, Bert Van Són, CEO de MUD Jeans, i Alberto Gutiérrez, CEO d'Aquaservice, van compartir la seva experiència sobre com la col·laboració i la innovació havien servit a les seves empreses per superar-les, així com les opcions de finançament que existeixen per als models circulars.





Així, Van Són explicar que els seus inicis no van ser en absolut senzills, en tractar-se d'una peça de vestir, els jeans, amb una marca i un concepte basats en la circularitat; que no estava tan estès fa 10 anys. "La gent invertia en nosaltres perquè creien en la nostra història i volien impulsar el seu creixement, volien que funcionés", afirmava.





En el cas de Aquaservice, una de les primeres barreres a les quals va haver d'enfrontar la companyia va ser el canvi de mentalitat: del concepte de possessió a el de reutilització dels bidons d'aigua, evitant la generació de residus.





"Aquaservice és una empresa nativa en economia circular, aspecte de què no érem conscients. Per això no ens val amb integrar l'economia circular, que ja ho fem, i volem anar més enllà. Així, el 2021 serem una companyia residu zero i neutra en carboni, també en repartiment al client final ", ha destacat Gutiérrez.





CIRCULANT CAP A UNA NOVA ECONOMIA

Precisament, Alberto Gutiérrez i José Luis Gallego, divulgador mediambiental i autor del llibre 'Circulant cap a una nova economia', han analitzat l'evolució i situació de l'economia circular a Espanya. Tots dos han coincidit a destacar que el nostre país ha avançat en l'impuls de la circularitat tant a nivell de legislació amb l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular, Espanya Circular 2030, i la futura Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, com en les iniciatives empresarials.





"El tren de l'economia circular ja ha partit fa anys i era el tren que anava al futur. Les empreses que no l'han agafat van tard", ha indicat Gallego, que ha destacat que "l'economia circular és un passaport per dissociar el creixement empresarial vinculat a l'esgotament dels recursos naturals ".





En l'àmbit tèxtil, un dels sectors amb major impacte mediambiental, Marianella Cervi, Sènior Manager de Sostenibilitat i Responsabilitat EMEA de VF Corporation, i Elisabetta Baronio, Manager de Sostenibilitat i Responsabilitat EMEA de Timberland, van donar a conèixer l'experiència des de la marca i seu grup, impulsant la regeneració amb l'economia circular com a pilar.





"Els science-based targets ens permeten un compromís sòlid entorn als nostres objectius de carboni", va assenyalar Marianella, com una cosa que només 40 empreses en el món han aproximat amb èxit. En el cas de Timberland, després de molts anys reduint residus i controlant l'impacte, Elisabetta Baronio explica que "ens vam adonar que això no era suficient". Així, el compromís de la marca és que, "en 2030, el 100% de la matèria primera que empri, procedeixi de l'agricultura regenerativa".





Durant aquest any tindran lloc noves trobades amb temàtiques diferents que seguiran aprofundint en com abordar la reconstrucció econòmica, social i mediambiental per donar respostes als reptes que es presenten.