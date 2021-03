L'OMS demana celebrar els serveis religiosos de Setmana Santa a l'aire lliure per evitar contagis

L'Oficina de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa ha instat a "minimitzar el risc" de contagis de COVID-19 durant Setmana Santa davant el "ressorgiment" de la pandèmia en el 'vell continent', celebrant els actes religiosos a l'exterior.





Celebració de setmana Santa a Granada (EP)









"Independentment del lloc, qualsevol servei religiós hauria de celebrar-se a l'aire lliure sempre que sigui possible o tenir una mida i una durada limitats, amb distanciament físic, ventilació, higiene de mans i ús de mascaretes, segons escaigui. Una opció és que les persones celebrin amb qui viuen, i no es reuneixin amb altres si se senten malament o si han de romandre en aïllament o quarantena ", insisteixen.





Sobre les reunions en interiors, recorden que fins i tot les més petites poden ser "especialment arriscades perquè reuneixen a grups de persones, joves i grans, de diferents llars, que poden no seguir les mateixes mesures de prevenció de la infecció". "Limitar la mida del grup i el temps que es passa a l'interior, i garantir una bona ventilació són factors clau per reduir el risc d'exposició a COVID-19 ", detallen.





Si s'organitza una reunió o esdeveniment petit, demanen seguir les recomanacions sobre el nombre màxim de participants i prendre precaucions per evitar la propagació de COVID-19 entre els convidats. "Pot resultar incòmode portar màscares i mantenir-se físicament distant quan s'està a prop d'amics i familiars, però fer-ho contribueix significativament a garantir que tots estiguin segurs i sans", defensen.





"La fe pot ser una font de suport, consol i orientació, especialment en temps de COVID-19, i la primavera és rica en celebracions religioses, com la Pasqua, la Setmana Santa i el Ramadà. Actualment, tothom experimenta una barreja de frustració i esperança, ja que la cobertura vacunal segueix sent baixa però apareixen els primers signes d'impacte de la vacunació. però molts països europeus es troben enmig d'un greu ressorgiment dels casos, i en aquest moment de la pandèmia no podem permetre'ns baixar la guàrdia i abandonar cap de les mesures de salut pública utilitzades fins ara", ha assenyalat l'OMS en un comunicat.





L'organisme entén que resulta "difícil estar separat físicament dels éssers estimats durant una altra festivitat i que és dur no estar junts per pregar o celebrar", però recorda que "les decisions individuals durant aquestes festes religioses no només afecten les persones properes, sinó també a les comunitats".





Així, adverteixen que hi ha "clars riscos" associats a qualsevol augment de les interaccions físiques. Pel que fa a les celebracions, apunten que en els països en què s'està produint una transmissió comunitària generalitzada el virus "s'ha de considerar seriosament la possibilitat de posposar o reduir aquestes reunions".