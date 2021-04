Els Mossos detenen una parella que rellogava pisos de Barcelona a turistes amb documentació falsa

Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella per un presumpte delicte d'estafa i falsificació de documents en llogar pisos de l'Eixample de Barcelona amb documentació falsa per rellogar-los per dies com a allotjament turístic.





Els Mossos amb un dels detinguts (EP)









Els arrestats són un home i una dona de 35 i 36 anys, tots dos veïns de Cambrils (Tarragona), on els Mossos els van detenir dilluns, ha explicat el cos policial en un comunicat aquest dijous.





Llogaven per mesos diversos pisos de districte, dient als propietaris que els usarien com a domicili habitual, i en els tràmits usaven documentació falsa per ocultar la seva identitat.

Després, presumptament oferien els pisos com lloguer turístic sense que els amos ho sabessin i sense fer els tràmits ni pagar les taxes corresponents.





Així "obtenien un rendiment econòmic immediat" ja que el preu dels lloguers turístics és molt més gran que en els lloguers habituals.





Els Mossos calculen que en cinc anys van arribar a tenir uns 17 pisos a l'Eixample, i en la majoria de casos tampoc paguen el lloguer als propietaris.





Arran de la pandèmia de coronavirus i els seus efectes en el turisme a Barcelona, suposadament van passar d'oferir allotjament per dies a oferir habitacions a per períodes més llargs, i en alguns casos van subdividir els pisos per tenir més estades i aconseguir més diners.





VAN GUANYAR UNS 500.000 EUROS

La policia calcula que la parella va aconseguir prop de mig milió d'euros rellogant aquests pisos, i estima que el perjudici per als propietaris dels habitatges ha estat de 149.712 euros.





Els detinguts van passar a disposició judicial el dimecres, i tots dos van quedar en llibertat amb càrrecs.