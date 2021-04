Entra en funcionament el nou WhatsApp de Mossos per atendre la violència masclista

El nou número de WhatsApp dels Mossos d'Esquadra d'atenció i informació sobre violència masclista (601 00 22 nov) ha començat a funcionar aquest dijous, i es manté el telèfon 112 per a casos d'emergència.





@Europa Press





El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat en un vídeo compartit al seu Twitter que la finalitat és donar a la víctima una via més d'accés per rebre assessorament d'agents especialitzats en violència masclista per "guiar-la en aquest dur camí per a interposar denúncia, acudir a Mossos, anar als jutjats i no sentir-se sola en aquest camí ".





Sàmper ha valorat que l'obertura d'aquest canal de comunicació s'emmarca "dins d'un projecte ambiciós que és la nova comissaria d'atenció a la dona", que va anunciar el 19 de març però ha avisat que crear-la depèn de el pròxim Govern.