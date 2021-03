Les trucades al 016 augmenten un 42% després de l'emissió del documental de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco documental "Rocío. Explicar la veritat per seguir viva"

Les trucades que ha rebut el telèfon d'atenció per a les víctimes per violència masclista han augmentat un 42% després de la primera emissió de l'documental de Rocío Carrasco. El documental emès a Telecinco, narrava els maltractaments i el patiment que va viure Rocío Carrasco per part del seu exmarit Antonio David Flores.





El ministeri d'igualtat ha informat que les trucades a l'016 han augmentat significativament durant la setmana posterior a l'emissió del documental. També han augmentat un 1.464,5% les consultes al número de WhatsApp (600 000 016). Igualtat relaciona l'increment de consultes per la visibilitat mediàtica i difusió del documental.





La història de la filla de Rocío Jurado, s'ha convertit en un gran altaveu per arribar a les víctimes de violència masclista. El ministeri d'Igualtat agraeix la difusió de l'documental i recalca la importància de denunciar aquests casos per acabar amb ells.





Detectar i denunciar els casos de violència masclista és clau per oferir ajuda a les víctimes. En el darrer any, només el 25% de la dones assassinades per les seves seves parelles havia denunciat prèviament.





La violència masclista és un problema estructural, que a Espanya porta 1.083 víctimes mortals des que va començar el recompte oficial d'assassinades en 2003. Durant els últims mesos, la pandèmia i el confinament domiciliari, han produït que augmentessin els casos de violència masclista. La difusió en els mitjans de casos similars i la conscienciació social són claus perquè les víctimes tinguin la informació per poder fer el pas a denunciar.