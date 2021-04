Notificades 100 trombosi i 34 morts entre vacunats amb AstraZeneca a Europa

A principis de març molts països europeus van decidir suspendre la vacunació amb AstraZeneca. Ho van fer després de diversos casos de trombes estranys entre ciutadans que havien rebut el sèrum dies abans. Aquests eren majoritàriament trombes d'sins venosos cerebrals i anaven acompanyats d'una trombocitopènia, és a dir, una baixada de plaquetes.





Hematòlegs alemanys han cridat a això "síndrome de trombocitopènia immunitària protrombòtica induïda per la vacuna (VIPIT)" i han explicat que es produeix després d'una "combinació inusual de símptomes" que inclou coàguls sanguinis i un recompte baix de plaquetes de vegades acompanyats d'hemorràgies ". A més, han explicat que "s'assembla a un efecte secundari poc comú de l'heparina" i han dit que s'ha de tractar ràpidament amb transfusió de sang per rebre immunoglobulines i amb un anticoagulant sense heparina.





Malgrat això, la Agència Europea del Medicament diu que encara no ha trobat una relació causal entre aquests trombes estranys i la vacuna i va instar els països a seguir posant-la. Va ser llavors quan la majoria de països van tornar a administrar-la. Però ara són cada vegada més els governs que anuncien una nova aturada en la vacunació amb AstraZeneca, al menys en part de la seva població, perquè segueixen apareixent casos de trombes inusuals i morts entre els vacunats.





TROMBOSI I MORTS DESPRÉS DE REBRE LA VACUNA D'ASTRAZENECA





Acabem de començar l'abril i, després de dues setmanes vacunant de nou amb AstraZeneca, ja hi ha més de 100 casos de trombosi notificats a Europa i al menys 34 morts. A Espanya, l'últim s'ha produït aquest diumenge dia 4. Ha estat el cas d'una dona asturiana de 55 anys que ha hagut de ser hospitalitzada després de patir un trombe cerebral.









A més, aquest dissabte Regne Unit ha comunicat que d'entre les 18 milions de persones que han rebut la primera dosi d'AstraZeneca allà, 30 han patit un trombe i 7 han mort. D'entre aquests casos, 22 han patit una trombosi de sins venosos cerebrals i 8 altres problemes de coagulació amb trombocitopènia.





Per la seva banda, Alemanya prohibia aquesta setmana la vacunació amb AstraZeneca en persones menors de 60 anys. Segons ha informat l'Institut Paul Ehrlich allà s'han produït 31 casos de trombosi i 9 han tingut un desenllaç fatal. Les morts han estat totes, excepte dues, de dones menors de 65 anys. En total, segons l'Institut Robert Koch, Alemanya havia administrat fins llavors 2,7 milions de dosis de la vacuna d'aquesta farmacèutica. Això suposa una trombosi per cada 87.000 vacunats.





L'Agència Nacional Francesa del Medicament (ASNM) ha comunicat que a França, fins al 29 de març, s'han produït 12 episodis tromboembòlics dels quals 4 han acabat en mort. Destaca la d'un estudiant que va morir amb gairebé 2 litres de sang a l'estómac després de patir un vessament produït per un trombe. Nou de les persones afectades tenien menys de 55 anys i per això recomanen l'ús d'aquest fàrmac en persones més grans.





Als Països Baixos, lloc en el qual s'ha suspès l'administració d'aquest sèrum des d'aquest dissabte, s'han notificat almenys 5 trombosi en dones d'entre 25 i 65 anys. Totes elles van sofrir una trombocitopènia i una, lamentablement, va morir. Ho va fer 10 dies després de rebre la primera dosi de la vacuna a causa d'una embòlia pulmonar. Allà s'han inoculat al voltant de 400.000 vacunes de AstraZeneca.





Dinamarca ha anunciat que suspèn la vacunació amb aquest sèrum al menys fins a la setmana del 15 d'abril. Al país danès han posat unes 150.000 vacunes d'AstraZeneca. D'entre els vacunats, al menys 10 han patit una d'aquestes rares trombosi i 2 han mort. Eren personal sanitari. Aquí les dades són més preocupants: 1 trombosi per cada 15.000 vacunats. I a Suècia hi ha almenys 1 mort -una dona de 60 anys- i un altre cas més en estudi.





Àustria, per la seva banda, va comunicar que mínim dos dels vacunats amb aquest fàrmac al seu país van patir problemes de coagulació. Una dona de 49 anys va morir després de patir una trombosi múltiple 10 dies després de la punxada i una altra va haver de ser hospitalitzada amb un tromboembolisme pulmonar.





Noruega també manté suspesa de moment la vacunació amb el sèrum d'aquesta farmacèutica i ho fa després de patir un mínim de 6 casos de trombosi, 4 de les quals han acabat en mort. I a Ucraïna van morir dos militars, un després d'un vessament cerebral i un altre per una trombosi.





ALTRES MORTS ASSOCIADES A ASTRAZENECA





@EP





A més d'aquests, s'han conegut altres casos de persones que han perdut la vida després administrar-se una d'aquestes vacunes. A Bulgària una dona de 57 anys amb patologies prèvies va morir d'una insuficiència cardiovascular aguda amb edema pulmonar. I a Geòrgia una infermera va patir un xoc anafilàctic que va acabar amb la seva vida 24h després de rebre la seva dosi. I a Grecia van trobar morta una dona a un banc 20 minuts després després de rebre la injecció.





A Itàlia, d'altra banda, van comunicar la mort d'una professora de 62 anys que havia estat vacunada quatre dies abans. Va morir d'una aturada cardíaca, però va començar a trobar-se malament 2h després de la punxada. La seva família ha denunciat i espera que s'aclareixin les causes de la seva mort. El mateix que ha passat amb un dels morts a França.





ADMINISTRACIÓ DE ASTRAZENECA A ESPANYA





A Espanya només se sumen a la llista oficial 4 casos de trombes després de la inoculació d'AstraZeneca i 1 mort. Això és així perquè en els altres casos els pacients van patir un trombe dels comuns i no un dels que van acompanyats d'una trombocitopènia. O han mort per una altra raó, com la professora que va perdre la vida cinc minuts després de vacunar-se, per un infart, a Alacant.





Aquí, malgrat que molts països estan suspenent l'administració d'aquest fàrmac o ho estan acotant a una determinada franja d'edat, se segueix utilitzant per immunitzar les persones joves.





No obstant això, alguns experts espanyols consideren que s'hauria d'informar del risc -encara que sigui mínim- que suposa AstraZeneca respecte a altres vacunes. Ana Céspedes, directora general Mundial d'Operacions de IAVI, va dir en Más Vale Tarde que "té un marge menor de risc-benefici que les de Moderna i Pfizer" i per això demana que es deixi a la gent decidir "com en qualsevol campanya de vacunació". A més, va afegir que ella no recomanaria posar-se-la en el cas de patir antecedents o problemes de coagulació.