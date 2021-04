Detecten una nova soca de coronavirus 'doble mutant' a l'Índia

A finals de març, el Centre Nacional per al Control de Malalties de l'Índia (NCDC), una divisió del Ministeri de Salut i Benestar Familiar, va anunciar que s'havia identificat una nova variant, anomenada "doble mutant", en mostres de saliva preses de persones a Maharashtra, Delhi i Panjab.





El Ministeri de Salut i Benestar Familiar assegura que aquesta nova variant de "doble mutant" és una "variant preocupant" i està sent monitoritzada de prop. La seqüenciació del genoma duta a terme per un consorci de 10 laboratoris a l'Índia, anomenat Consorci de Genòmica de la SARS-CoV-2 de l'Índia (INSACOG), ha identificat dues mutacions importants en la nova variant, donant-li el desafortunat títol de "doble mutant". La variant, que cirucla per l'Índia des de finals de març, també ha estat trobada a Estats Units: el passat 5 d'abril, científics de la Universitat de Stanford (Califòrnia, EUA) van identificar al país un cas d'aquesta nova soca del coronavirus.





La nova soca té dues mutacions: la E484K i la L452R. La mutació E484Q, que és similar a la mutació E484K identificada en les variants brasilera i sud-africana, pot canviar parts de la proteïna de pic de coronavirus. La proteïna de bec forma part de la capa externa del coronavirus i és el que el virus fa servir per fer contacte amb les cèl·lules humanes, unir-se a elles, després ingressar i infectar-les.





Les vacunes s'han dissenyat per crear anticossos que es dirigeixen específicament a la proteïna de pic de virus. La preocupació és que si una mutació canvia la forma de la proteïna de bec de manera significativa, és possible que els anticossos no puguin reconèixer-la i neutralitzar el virus de manera efectiva. Els científics estan investigant si aquest pot ser el cas de la mutació E484Q.





La segona és la mutació L452R, que també s'ha trobat en una variant que es creu que és responsable dels brots a Califòrnia. Els científics creuen que aquesta mutació augmenta la capacitat de la proteïna de punta per unir-se a les cèl·lules hoste humanes, augmentant així la seva infectivitat. L'estudi també suggereix que aquesta mutació pot ajudar el virus a evadir els anticossos neutralitzants que poden produir tant la vacuna com la infecció prèvia, encara que això encara s'està investigant.





La combinació d'aquestes dues mutacione faria que la variant fos una preocupació si es convertís en la dominant en tota l'Índia.





En aquest moment, però, tots els ulls estan posats en la variant B117 del Regne Unit, que posseeix la mutació N501Y, el que la fa fins a un 60 per cent més infecciosa, i que també s'ha trobat àmpliament a l'Índia. S'ha identificat en 125 països de tot el món i ara és la variant dominant al Regne Unit.





El NCDC va dir que el 81 per cent de les 401 mostres enviades per a la seqüenciació del genoma des de Panjab tenien la variant del Regne Unit i hi ha una preocupació real entre els científics que aquesta variant no només es converteixi en la variant dominant a l'Índia, sinó que pugui estar contribuint al creixent nombre d'Infeccions.





Estan instant les autoritats índies a ampliar la seqüenciació del genoma per identificar ràpidament noves variants que poden ser potencialment més perilloses, i després aïllar les persones que se sap que estan infectades, així com als seus contactes propers. Tot i que la situació als hospitals de l'Índia és molt millor ara, els records de la intensitat de la primera onada planen sobre els treballadors de la salut. El país es troba en un punt important de la pandèmia, un que requerirà una acció decisiva per part del govern i la voluntat de la població índia per evitar un augment nacional de nous casos.





Efectivitat i canvis en les vacunes

Si bé és important seguir analitzant el virus a la recerca de noves mutacions, especialment aquelles que puguin evadir les vacunes, també és important saber que les mutacions són comunes durant la replicació viral i s'esperen noves variants.





També és bo saber que les empreses que fabriquen les vacunes podran "modificar" les seves vacunes per adaptar-se a les noves variants, un procés que portarà un temps relativament curt.





De fet, el Regne Unit ja ha anunciat possibles injeccions de reforç per a la tardor utilitzant vacunes que s'han modificat perquè siguin més eficaços contra noves variants, i és probable que això passi a tot el món. És el que es fa amb la vacuna contra la grip cada any; pot tornar-se habitual fer el mateix amb la vacuna contra la COVID-19.





D'altra banda, les dones embarassades i lactants no es van incloure com a grup en els assajos per a cap de les vacunes (encara que algunes dones van quedar embarassades després de començar els assajos). No obstant això, des que van començar els programes de vacunació, els científics han pogut determinar que les vacunes probablement siguin segures tant per a dones embarassades com en període de lactància. El consell general per a les dones embarassades és prendre la vacuna, especialment si treballen en un paper que és de cara al públic o tenen una condició de salut subjacent que les posa en risc de desenvolupar complicacions si contrauen el coronavirus.





Hi ha hagut cert debat sobre com el cos d'una dona embarassada podria respondre a la vacuna en un moment en que el seu sistema immunològic pot estar suprimit per evitar que "rebutgi" el nadó.





Un estudi de la Universitat de Harvard, publicat a l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, va examinar les respostes a les vacunes en 131 dones (84 embarassades, 31 lactants i 16 no embarassades). Se'ls van administrar les dues dosis completes de les vacunes Pfizer o Moderna COVID-19 i es van controlar els nivells d'anticossos en la sang materna i la llet materna abans de l'estudi, en el moment de la segona dosi i novament després de dues a sis setmanes després de la segona dosi.





En aquelles dones que estaven embarassades, la sang del cordó umbilical del nadó també es va analitzar després del part per detectar la presència d'anticossos materns desencadenats per la vacuna. L'estudi també va comparar aquests nivells d'anticossos amb un grup de dones que havien estat prèviament infectades per COVID-19.





Els resultats van mostrar que les dones, ja sigui que estiguessin embarassades, alletant o cap d'elles, tenien nivells similars d'anticossos després de les dues dosis de la vacuna.





Els anticossos generats per la vacuna eren presents en totes les mostres de sang de cordó umbilical i llet materna. La segona dosi va augmentar els anticossos específics, anomenats immunoglobulina G (IgG). Aquests formen la base de la protecció a llarg termini contra el virus; es retenen i es reprodueixen ràpidament quan s'exposen al virus real, neutralitzant-lo abans que tingui l'oportunitat de consolidar-se i causar una infecció en tota regla. És important destacar que els efectes secundaris de les vacunes van ser estranys i es van notificar per igual en els tres grups de dones.





Quan es van comparar els nivells d'anticossos induïts per la vacuna amb els de les dones que tenien anticossos causa d'una infecció prèvia de COVID-19, es va trobar que eren més alts. Això significa que és més probable que les vacunes ofereixin una protecció més sòlida i duradora contra el coronavirus en el futur en comparació amb qualsevol protecció obtinguda a través d'una infecció anterior.





L'estudi ofereix certa tranquil·litat a les dones que estan embarassades o en període de lactància i que estan preocupades per rebre la vacuna. La grandària de la mostra és relativament petita i es necessitaran més investigacions per donar suport aquest estudi, però se suma a les creixents dades que demostren la seguretat de les vacunes.