Científics descobreixen que la contaminació fa encongir els penis

S'ha descobert que la contaminació fa que els penis humans s'encongeixin. Un destacat epidemiòleg i científic mediambiental ha publicat un llibre que examina el vincle entre els productes químics industrials i la longitud del penis.





Contaminació a Barcelona (EP)





El llibre de la Dra. Shanna Swan, Count Down, sosté que el nostre món modern està alterant el desenvolupament reproductiu dels humans i amenaçant el futur de la nostra espècie.





El llibre descriu com la contaminació condueix a taxes més altes de disfunció erèctil, disminució de la fertilitat i un nombre creixent de nadons que neixen amb penis petits. Encara que el fet principal sobre la contracció pot semblar un tema de riure, la investigació pinta un retrat ombrívol de la longevitat i la capacitat de supervivència de la humanitat.





"En algunes parts de món, la mitjana de vint d'avui és menys fèrtil que la seva àvia als 35", escriu el Dr. Swan, i en el llibre qualifica la situació com una "crisi existencial global".





"Els productes químics en el nostre medi ambient i les pràctiques d'estil de vida poc saludables en el nostre món modern estan alterant el nostre equilibri hormonal, causant diversos graus d'estralls reproductius".





Segons el llibre, els éssers humans compleixen tres dels cinc criteris possibles que s'utilitzen per definir si una espècie està en perill o no. "Només es necessita complir un", escriu el Dr. Swan, "l'estat actual de les coses per als humans compleix al menys amb tres".





QUÈ PASSA AMB LA CONTAMINACIÓ QUE ESTÀ CAUSANT AQUESTS PROBLEMES?

Segons la investigació del Dr. Swan, aquesta alteració és causada pels ftalats, substàncies químiques utilitzades en la fabricació de plàstic, que poden afectar la forma en què es produeix l'hormona endocrina.





Aquest grup de productes químics s'utilitza per ajudar a augmentar la flexibilitat d'una substància. Es poden trobar en joguines, envasos d'aliments, detergents, cosmètics i molts més productes. Però el Dr. Swan creu que aquestes substàncies estan danyant radicalment el desenvolupament humà.





"Els nadons ara estan entrant al món ja contaminats amb substàncies químiques a causa de les substàncies que absorbeixen a l'úter", diu. Gran part de la feina recent del Dr. Swan s'ha centrat en els efectes dels ftalats, inicialment analitzant la síndrome de ftalat en rates.

El 2000, però, hi va haver un gran avanç en el camp i va ser possible mesurar dosis baixes de ftalats en humans.





Des de llavors, el Dr. Swan ha escrit articles sobre com aquests químics poden transmetre entre pares i fills, l'impacte en el desig sexual femení i, més recentment, en la longitud del penis.





Un dels seus estudis més famosos va examinar la intersecció entre el recompte d'espermatozoides i la contaminació en 2017, en una investigació pionera que va analitzar la fertilitat dels homes durant les últimes quatre dècades. Després d'estudiar 185 estudis en què van participar gairebé 45.000 homes sans, Swan i el seu equip van arribar a la conclusió que el recompte d'espermatozoides entre els homes dels països occidentals s'havia reduït en un 59 per cent entre 1973 i 2011.





Però hi ha bones notícies. Des de la creació de l'Agència Europea de Medi Ambient, els ciutadans europeus estan exposats a un 41% menys de contaminació per partícules que fa dues dècades. Es creu que aquestes regulacions els han atorgat als europeus nou mesos addicionals d'esperança de vida, de mitjana.





"La demanda de canvi per part dels ciutadans i les subsegüents polítiques sòlides han ajudat a aclarir l'aire en parts d'Europa abans, i poden seguir fent-ho per garantir que l'alta contaminació d'avui no hagi de ser el destí de demà", diu Michael Greenstone, director de l'Energy Politics Institute de la Universitat de Chicago.





Llavors, si les mesures de reducció de la contaminació es poden implementar adequadament, encara hi ha esperança per al futur i la fertilitat de la humanitat.