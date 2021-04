Endesa reforma una línia elèctrica de mitja tensió a les Garrigues

Endesa ha començat els treballs de reforma integral d'una línia elèctrica de mitja tensió de 44 quilòmetres de longitud a la comarca de Les Garrigues (Lleida) amb una inversió d'un milió d'euros amb el doble objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament a set municipis i de protegir l'avifauna a la zona.





Treballs de reforma integral d'una línia elèctrica a les Garrigues (EP)





L'actuació beneficiarà les poblacions de Castelldans, Albagés, el Soleràs, els Torms, Puigverd de Lleida, Granyena de les Garrigues i Juncosa, ha informat la companyia aquest dimecres en un comunicat.





Segons Endesa, aquesta intervenció és "la més rellevant, de lluny, que la companyia ha dut a terme a la demarcació de Lleida en els últims exercicis", i comportarà la substitució de tot el cablejat existent a la línia.





En l'actuació es canviaran 10,3 quilòmetres de cable convencional per una nova línia trenada i 34,3 quilòmetres de xarxa per cables folrats, en total, 44,6 quilòmetres de línia de 25 quilovolts de nova tecnologia, i s'instal·laran quatre nous punts de maniobra telecomandats.





L'elèctrica assenyala que "el cable trenat representa una reducció important de les mides i l'amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades", el que evita contactes no desitjats per culpa de vent o d'altres agressions externes.





El nou cablejat té un disseny més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, al temps que es guanya en seguretat i queda molt més integrat en l'entorn natural, ja que es redueix de manera notable el seu impacte visual.





Protecció de la AVIFAUNA

Aquest nou disseny és una mesura anticol·lisió per ocells ja que reforça visualment la presència del cable, de manera que deixa de convertir-se en un risc per a l'avifauna allà on queda instal·lat i ajuda a facilitar la convivència entre les infraestructures i els ecosistemes i salvaguardar les espècies que habiten o transiten.





L'actuació, que mantindrà la infraestructura existent però totalment renovada, comportarà també la substitució dels 320 suports de fusta de què disposa l'actual línia.

Bona part de la substitució es realitzarà amb l'ajuda d'un helicòpter per evitar l'impacte en els cultius d'oliveres i agilitzar el procés.