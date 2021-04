Com envellim? Identifiquen tres edats clau en què canvia el nostre organisme

Foto de Rod Long a Unsplash







34 anys, 60 anys i 78 anys. Segons un estudi sobre l'envelliment, el cos humà canvia substancialment en aquestes tres edats, que actuen com llindars cap a una altra etapa on el nostre organisme ja serà diferent. En conseqüència, els científics també han pogut determinar que no envellim de forma continuada ia la mateixa velocitat al llarg de la vida.





El mateix estudi també ha presentat una nova forma per saber de forma precisa l'edat de les persones utilitzant els nivells de proteïna (el proteoma) a la sang. "A l'extreure en profunditat el proteoma plasmàtic envellit, identifiquem canvis ondulants durant la vida útil humana ", van escriure els investigadors en un article publicat a Nature Medicine . "Aquests canvis van ser el resultat de grups de proteïnes que es movien en patrons diferents, que van culminar amb l'aparició de tres onades d'envelliment", afegeixen.





L'equip va analitzar dades de l'plasma sanguini de 4.263 persones d'entre 18 i 95 anys, monitoritzant els nivells d'al voltant de 3.000 proteïnes diferents que es movien a través dels seus cossos. Aquesta anàlisi va servir per fer una instantània del que està succeint en l'organisme de cadascuna de les persones. Entre les proteïnes, es van trobar 1.379 que variaven amb l'edat.





De la mateixa manera, els investigadors van poder constatar que els nivells de proteïnes normalment es mantenen estables excepte en tres casos: al voltant dels 34 anys, els 60 anys i els 78 anys.





Ara el repte d'aquest grup de científics és saber d'on prové cada proteïna. D'aquesta manera, podrien saber si un òrgan en concret està envellint de forma més ràpida que la resta de el cos. També ha servit per reforçar el vincle entre l'envelliment i l'estat de la sang.





HOMES I DONES, ¿ENVELLIM IGUAL?





L'estudi també ha servit per confirmar que homes i dones envelleixen de forma diferent. Entre les 1.379 proteïnas que canvien amb l'edat, gairebé dos terços van ser notablement més predictives per a un sexe que per a l'altre.





Els científics asseguren que per aplicar de forma clínica els resultats per aquest assaig han de passar, al menys, entre cinc i deu anys. No obstant això, és un gran avanç per entendre l'envelliment i, sobretot, per aturar-lo. Si s'entén com varien estar proteïnas es podria monitoritzar el nostre organisme, sabent exactament què hem de fer per alentir aquest procés en el nostre organisme. A més, també podria servir per entendre determinades malalties relacionades amb l'edat, com l'Alzheimer.