El Gremi d'Editors diu que a Sant Jordi hi haurà espais a Passeig de Gràcia i Arc de Triomf

El president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha explicat aquest dimecres que la diada de Sant Jordi a Barcelona comptarà amb espais perimetrats en un tram de Passeig de Gràcia i a l'Arc de Triomf, entre altres llocs.





En un diàleg digital organitzat per l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (Acec), ha assegurat que a Sant Jordi "hi haurà festa del llibre, però no festassa" com altres anys anteriors a la pandèmia, i ha subratllat que les llibreries podran treure parades al carrer, a més de la diada de Sant Jordi, dos dies abans.





Tixis ha afegit que hi haurà més espais tancats a Barcelona, a més del tram de Passeig de Gràcia i del de Lluís Companys, que s'han d'acabar de concretar.





Ha afirmat que es desconeix l'aforament que podran tenir aquests espais perimetrats o fins quina hora podran estar obertes les llibreries, a l'espera de l'evolució de la pandèmia, però ha dit que hi haurà Sant Jordi al carrer.





Patrici Tixis ha subratllat que s'hauran de seguir les mesures de seguretat, esponjar els espais acotats i evitar aglomeracions, i ha explicat que el Procicat ha aprovat un pla per Sant Jordi, que ratificarà quan quedin pocs dies.





La consellera de Cultura en funcions, Àngels Ponsa, va assegurar fa una setmanes que Sant Jordi se celebrarà en espais a l'aire lliure, perimetrats i amb control d'accés i aforament, i amb parades professionals de sector del llibre i la flor.