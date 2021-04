Alemanya anuncia contactes bilaterals amb Rússia per a avançar-se a la possible autorització de la Sputnik

El ministre de Sanitat d'Alemanya, Jens Spahn, ha anunciat que el seu govern mantindrà converses bilaterals amb Rússia per estudiar quantes dosis de la Sputnik V podrien arribar al país i si l'EMA avala de manera definitiva aquest vaccí contra el coronavirus.

El ministre de Sanitat d'Alemanya, Jens Spahn (EP)





Spahn ha afirmat en declaracions a l'emissora WDR que ja va traslladar la voluntat de Berlín d'anar un pas més enllà amb Moscou en la reunió extraordinària de ministres de Sanitat de la UE de dimecres, enmig del debat sobre els possibles efectes secundaris de la vacuna d'AstraZeneca.

Alemanya no pretén actuar al marge de la UE pel que fa a la Sputnik V --com han fet Hongria o Eslovàquia--, però considera necessari començar a negociar amb Rússia per veure les dosis que podrien arribar en un moment donat.

No obstant això, Spahn ha reconegut que perquè el fàrmac pugui donar una empenta significativa a la campanya de vacunació dins la UE, hauria d'arribar d'aquí a pocs mesos atès que més davant hi haurà més vacunes disponibles i un ritme de producció més elevat.

El ministre ha instat les autoritats russes a proporcionar totes les dades que calguin a l'EMA perquè pugui valorar si el vaccí rus és segur i eficaç i si també obre la porta a introduir-lo dins el bloc comunitari.

Spahn fa aquest anunci l'endemà que el responsable del Govern de l'estat de Baviera, Markus Söder, aliat de la cancellera, hagi anunciat un precontracte pel qual aquest land reservava 2,5 milions de dosis si hi ha un acord global amb Rússia.