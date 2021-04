Les dones amb endometriosi demanen no ser vacunades amb AstraZeneca per evitar riscos cardiovasculars

A Ana Ferrer li van detectar endometriosi amb gairebé 25 anys, però presentava símptomes des de la seva primera menstruació, als deu. Vint anys més tard, i després de tres operacions, reconeix que va tenir sort que li detectessin, però que la malaltia ha condicionat molt negativament tots els aspectes de la seva vida -fins i tot el laboral.





L'endometriosi és una malaltia que es produeix quan el teixit que recobreix l'endometri en cada cicle menstrual no està dins de l'úter sinó que creix en els ovaris, en les trompes de Fal·lopi, en els intestins o en els ronyons. "En els pitjors casos, també hi ha dones a qui, no se sap per què, els arriba al pulmó, al cervell o fins i tot al globus ocular", explica Ferrer, que ara és secretària de l'Associació d'Afectades d'Endometriosi (ADAEC), una associació que lluita per investigar la malaltia i visibilitzar-la.





Encara que hi ha molts casos -a Espanya afecta a més de dos milions de dones, una de cada deu, i al món a més de 200 milions-, és una malaltia poc estudiada i la mitjana per detectar-la sol rondar els vuit o nou anys. Si bé no se sap amb claredat per què es produeix, és qualificada com benigna i ginecològica, però les dones que la pateixen asseguren que el seu comportament és semblant al d'un càncer, sense que arribi a ser un teixit maligne.





Per tractar-la, les dones amb endometriosi solen sotmetre's a diverses operacions al llarg de la seva vida i a teràpies hormonals, que inclouen pastilles anticonceptives, teràpia amb progestina o inhibidors de l'aromatasa. "És l'únic que hi ha per a nosaltres: cirurgia i hormones. Ens sotmetem a unes tres o quatre cirurgies per persona durant la vida i les hormones mantenen a ratlla l'avanç de la malaltia", apunta Ferrer.





L'endometriosi pot comportar riscos cardiovasculars, un fet que sumat a la medicació amb hormones, ha portat les dones que pateixen aquesta malaltia a demanar a Sanitat que se les tingui en compte com a grup de risc i que no se les vacuni amb AstraZeneca sinó amb una altra de les vacunes disponibles en l'actualitat. "S'ha comprovat que la combinació dona, jove, hormonada i AstraZeneca és la que està desencadenant problemes, o això sembla. Quan es pateix endometriosi, la proteïna C reactiva sol pujar bastant i això de per si és un risc coronari. Nosaltres hem de estar hormonades per la nostra patologia, no tenim la possibilitat d'abandonar el nostre tractament, posar-nos la vacuna i tornar a les hormones. per això, necessitem que se'ns contempli i no se'ns posi aquesta vacuna ", demana Ferrer, que assegura que van contactar amb el ministeri de Sanitat i les juntes autonòmiques però no hi va haver cap canvi en el pla de vacunació per tenir en compte als dos milions de dones espanyoles que pateixen la malaltia.

















Patologies durant el coronavirus

L'endometriosi en si mateixa no constitueix un factor de risc de gravetat del coronavirus, però moltes de les dones que la pateixen tenen altres patologies com diabetis, malalties cardiovasculars o hipertensió arterial, pel que poden donar-se casos en què la covid-19 els provoqui complicacions cardiovasculars. D'altra banda, en el cas de l'endometriosi catamenial -que afecta els pulmons- les pacients amb covid-19 sí que tenen més risc.





"Tenint en compte que som persones que estem hormonades des dels 15 o 16 anys, i potser en tenim ja més de 40, solem tenir problemes de tensió, de colesterol, entre d'altres. La covid-19 és un agent extern que pot provocar-nos problemes de trombes, problemes cardiovasculars, mal en pit, etc.", explica Ferrer."No parlem de no vacunar-nos, tot el contrari, però volem que se'ns reconegui com a grup de risc. Ja és prou que no se'ns contempli com perquè a sobre se'ns posi una vacuna que s'està demostrant que la combinació de dona, jove i hormonada és gairebé fatal".

Des de l'associació reconeixen també que, si bé als seus metges de capçalera no els fa gràcia que es vacunin amb AstraZeneca, prefereixen que estiguin vacunades al fet que no ho estiguin. "Jo tinc 45 anys. Segons la calculadora, em surt que em van a vacunar al juny i amb AstraZeneca. Però si em truquen per vacunar-me, no aniré. Sóc la primera que vol vacunar-se, m'agradaria estar vacunada ja, perquè no vull agafar la covid-19. Però no seré una rata de laboratori ni una trista xifra en una estadística ", sentencia Ana Ferrer.