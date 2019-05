L'Hospital Clínic impulsa un projecte pioner de suport a dones amb endometriosi

L'Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa un programa pioner a Espanya dedicat al suport de les dones que tenen endometriosi, una de les malalties ginecològiques més freqüents, ha informat el centre aquest divendres en un comunicat.









El programa, que neix amb la voluntat de posar el pacient en el centre, té un abordatge mèdic, infermer i social i pretén donar eines per controlar el dolor i els símptomes per aprendre a conviure amb la malaltia mitjançant tècniques de relaxació i visualització.





El projecte està pensat per oferir sis sessions de tres hores a les 400 dones que es visiten cada any al Clínic i tenen endometriosi: unes sessions per resoldre dubtes i donar consells per controlar el dolor.





Les sessions, que seran impartides per professionals d'infermeria de l'Hospital Clínic, han de facilitar la recollida d'indicadors que permetran millora assistencial de les pacients.





El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Clínic rep unes 20 trucades al dia de dones que plantegen dubtes sobra la endometriosi.