El 41% dels treballadors s'ha plantejat deixar la seva feina durant l'Ãºltim any

Després d'un any de pandèmia, no hi ha cap àmbit ni sector de la societat que no s'hagi vist afectat per ella. Un dels àmbits que s'ha vist especialment damnificat ha estat el laboral, amb centenars d'acomiadaments i milers de treballadors en ERTO. Però també els treballadors en actiu han vist com la pandèmia els colpejava fortament. Per a molts dels assalariats l'últim any s'ha convertit en un malson laboral.





Així ho relata un estudi realitzat per Microsoft a 30.000 treballadors de 31 països diferents. La investigació de la companyia nord-americana posa el focus en els canvis laborals que s'han produït en l'últim any amb la irrupció de la pandèmia.





Segons l'estudi, la pandèmia ha augmentat la bretxa entre els caps i els treballadors. Microsoft assegura que el 41% dels treballadors enquestats s'han plantejat deixar la seva feina actual durant el primer any de pandèmia. El teletreball, l'excés de treball i l'estancament professional són els principals motius perquè els treballadors es plantegin deixar el seu lloc.





A l'altre costat de la moneda, trobem els caps, amb el rang de satisfacció laboral completament diferent als seus empleats. El 60% dels alts càrrecs enquestats han afirmat que han prosperat o se senten més valorats que abans de la pandèmia.





El "boom" del teletreball

El teletreball ha vingut per quedar-se, així ho demostren les conclusions de l'estudi. Aquest híbrid entre casa i oficina s'ha convertit en una tendència a l'alça. Malgrat això, Microsoft adverteix que molts treballadors no se senten capaços de teletreballar, ja que no disposen de les eines o de el coneixement suficient. A més, molts no han rebut cap formació per treballar en remot







Cal destacar que el "home office" ha provocat també el 46% dels treballadors s'hagin plantejat mudar-se a una altra ciutat per conciliar millor la vida professional amb la personal.





Els treballadors a prop de l'abisme

Tot i que la flexibilitat hagi augmentat en l'últim any, l'estudi adverteix que molts empleats estan a aprop de l'abisme emocionalment parlant. Això es tradueix en el fet que cada vegada més hi ha més treballadors amb trastorns psicològics derivats de l'activitat laboral dels quals destaquen l'ansietat, la por i el cansament ... Els psicòlegs han anomenat aquests trastorns síndrome de "burnout" , que es podria traduir com un treballador cremat.







El 54% dels empleats sent que treballa massa i amb un excés de tasques. De fet, el 39% declara estar exhaust. Segons l'estudi, són molts els treballadors que han vist com la seva qualitat de vida laboral ha decaigut en els últims 365 dies.





L'aïllament provocat pel teletreball i els "no" límits horaris s'han convertit en els problemes que més preocupen els treballadors. Així ho afirmava Jared Spartaro, vicepresident de Microsoft, en la presentació de l'estudi: "Hi ha un sentiment generalitzat de que els límits s'han esfumat i els caps es creuen en el dret de despertar als seus empleats a les 7 del matí o fer-los treballar fins a les 8 o les 9 del vespre ".





Joves més desmotivats que mai

L'estudi fa especial èmfasi en la Generació Z (els joves d'entre 18 i 25 anys), ells han estat els principals afectats pels canvis laborals de l'últim any.





Aquesta última fornada de treballadors destaca per la seva excel·lent preparació, però també, per la seva gran desmotivació laboral fruit de l'aïllament, la precarietat i les excessives càrregues de treball.