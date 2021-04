Com és possible que en temps de robotització es treballi més que abans de la pandèmia?

La difusió d'una enquesta interna entre empleats de la banca d'inversió i valors Goldman Sachs ha sobrevolat per les xarxes, però no sembla haver concitat grans reaccions entre la ciutadania.





Goldman Sachs (EP)





Brussel·les promet aconseguir la immunització a la UE per a mitjans de juliol, i hi ha el sobreentès que després de la vacunació tot tornarà a ser com abans de 2020. En realitat, es vol que sigui com abans. Cras error.





Un percentatge de les nostres activitats laborals i lúdiques ja han canviat inexorablement. Alguns canvis són aquí per quedar-se, com ara l'ensenyament i les conferències acadèmiques. És un plor d'impotència obviar en quin percentatge de canvi estem disposats a assumir plenament la nova normalitat.





En el seu primer any de treball al banc d'inversió Goldman Sachs, els analistes júnior treballen una mitjana de 95 hores a la setmana. És a dir, gairebé 14 hores al dia. Dormen unes 5 hores i no li queda més temps disponible per a altres menesters. A ells ja els aniria bé jornades setmanals de 80 hores . A Europa es demana una de 32 hores en quatre dies. La disparitat dels models laborals salta a la vista.





És altament contraintuïtiu pensar que amb la imparable digitalització i robotització en curs acabarem treballant més i amb pitjor qualitat de vida. Fins i tot durant els temps de la primera revolució industrial es dubta si les jornades laborals eren tan llargues. Ara és inaudit considerar que es puguin arribar al centenar d'hores de treball setmanal.





En un estudi previ ja havíem ressaltat el greu perill de servilisme que corren les nostres democràcies robotitzades . En aquest cas vam apuntar a la creixent desigualtat que estan generant els senyors feudals tecnològics a l'acumular exponencialment riquesa, poder i influència en la majoria dels governs dels països desenvolupats. Què dir dels que estan sempiternament "en vies de desenvolupament"? Recordem com Facebook i Twitter van decidir suspendre els comptes de Donald Trump, sense que l'expresident o cap jutge poguessin fer res per impedir-ho.





L'imperi dels fons d'inversió

Com és possible que en aquests temps d'inevitable robotització es pugui treballar més que abans de la pandèmia? Paradoxalment aquestes noves normalitats es produeixen en un sector on la intel·ligència artificial ho permea gairebé tot.





Per exemple, hi ha eines d'inversió altament automatitzades com Betterment que s'ofereixen als bancs espanyols, i on el robot és molt més eficient que l'humà per obtenir beneficis d'inversions en el mercat de valors.





Un altre exemple és el conglomerat d'inversions Renaissance Technologies, amb la seva estrella el fons Medallion , del famós matemàtic Jim Simons.





La resposta estàndard a l'altre costat de l'Atlàntic de per què es treballa tant és: "Ah, però si guanyen tantíssims diners, de què poden queixar-se? ". Per a la nova revolució industrial intel·ligent 4.0 l'explotació és un privilegi. El món a l'inrevés o més accelerat en les relacions entre senyors feudals i nous serfs de la gleva?





algorismes rudimentaris

La robotització comporta el potencial d'alliberar-nos de la feina no desitjat, o repetitiu i rutinari. Però, quant costa escriure els algoritmes que s'indiquen al robot el que ha de fer? Els anomenats programes informàtics són una cosa extremadament eficient i manual. Depenen summament de la capacitat del programador de saber-se els trucs. En molts aspectes és encara un treball d'orfebre.





Pensi el lector, que una coma mal posada en la comanda d'una línia de codi informàtic pot fer que tot l'algoritme s'ensorri (un error tipogràfic va paralitzar internet a 2017).





Els llenguatges de programació són extremadament rudimentaris i requereixen una gran quantitat de treball manual. Especialment els llenguatges de programació generalistes i de nivell baix que donen instruccions directes a l'ordinador, com el llenguatge C .





És veritat que la tasca de programar és més fàcil amb llenguatges d'alt nivell com Python , però tot i així segueix sent un procés primmirat i altament intensiu. L'ordinador ha de saber què ha de fer.





És cert que hi ha hagut avenços rudimentaris com el llenguatge WolframAlpha on es pot escriure en llenguatge normal el que es vol que faci l'algoritme. Si aquest llenguatge fos més potent, la necessitat d'analistes amb jornades de 100 hores setmanals seria innecessària.





El nostre model social europeu requereix que la robotització s'adeqüi als nostres objectius d'una societat més ètica i justa, i que s'allunyi de les velles pràctiques d'explotació i de desigualtat. Per a això es fa necessària una legislació comprensiva i activa que preservi els nostres drets socials i l'Estat de Benestar.





Raúl Jiménez & Luis Moreno Fernández