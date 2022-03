Europa, amb nuclear i sense criptomoneda

És descoratjador corroborar com els humans poques vegades confrontem la solució de situacions que no suposen un clar i imminent perill. La capacitat d'endarrerir la recompensa en la decisió és un do autènticament humà i que no existeix en el cas dels simis, els nostres ancestres biològics. Els camins de la ciència sí que són escrutables.





Potser un conflicte armat com el que es desenvolupa a Ucraïna no sigui tan sorprenent. Ja ens ha estat succeint amb l'escalfament global. Hem renunciat a 'mirar cap amunt ' (vegeu la pel·lícula de referència Don´t look up ). S'han deixat les mans lliures a la cleptocràcia regidora d'una globalització que ara s'especeja. Les nostres necessitats energètiques al Vell Continent han passat a estar manipulades per un càrtel d'oligarques a l'Est, i també en connivència amb alguns de l'Oest. Però caldrà 'mirar cap amunt' si pretenem que el meteorit de la destrucció econòmica no impacti irremissiblement a Europa.





Com hem apuntat en els darrers anys, molt a contracorrent davant d'una estesa oposició al desenvolupament ulterior de les fonts energètiques nuclears, ara es fa més necessari que mai que revisem els nostres prejudicis acientífics. És gairebé patètic observar com els països europeus més afectats reclamen ara que es paralitzi el tancament de les centrals nuclears encara operatives. La dependència política del gas (i també petroli) rus és un assumpte molt seriós per al desenvolupament econòmic i el manteniment del Model Social Europeu.





Una altra qüestió que es presenta com a crucial per 'lluitar' contra el patriotisme expansionista rus i el seu desafiament a la Unió Europea és la neutralització de la corrupció internacional, i en aquest cas dels multimilionaris russos, i l'augment de l'ús de les criptomonedes com a via per esquivar el pagament dimpost i facilitar el rentat de capitals. Les sancions ara aplicades són timorates. Segons Thomas Piketty, no es tracta d'actuar sobre un grapat d'oligarques rics. Per exemple, si s'actués sobre aquells que tenen més de 10 milions d'euros en actius i passius, que són uns vint mil ciutadans russos, s'aconseguiria escapçar 20 trilions d'EUR de l'economia russa.





Parlem, en primer lloc, de la dependència energètica. El problema rau en l'obsessió de molts països europeus, liderats per Alemanya –i seguits en part per Espanya i Itàlia– per desmantellar sigui com sigui la molt ecològica, verda i neta energia nuclear que posseïen i que dotava aquests països d'una parcial independència energètica. Ara es tem l'ús torticero que Putin fa del subministrament energètic a Europa en forma de gas i petroli. Ambdós combustibles fòssils (tècnicament són hidrocarburs i es distingeixen només a la longitud dels enllaços entre els seus àtoms de carboni i hidrogen), són responsables d'una part de l'efecte hivernacle, i per tant de l'escalfament global que està degradant fatalment a la nostra estimada Gaia , La manca d'independència energètica està condicionant la reacció política de la UE davant de l'imperialisme de la Rússia putinesca.





El gran bufó de la política britànica que és Boris Johnson assevera que aconseguirà energia extra independent amb l'ús del vent del Mar del Nord, que segons ell Putin no podria controlar com el gas o el petroli procedent de la Sibèria russa. Pretén que granges de vent “off-shore” puguin subministrar tota l'energia necessària pel Regne Unit. Una extravagància més de l'inefable BoJo. En realitat, la independència energètica ja la teníem, però vam decidir fer-nos un tret al peu tancant les centrals nuclears.





L'exemple alternatiu és el de França, que va decidir apostar sense complexos per l'energia nuclear i ha aconseguit mantenir una independència considerable pel que fa al subministrament energètic rus. Les noves tecnologies de centrals nuclears modulars proporcionen un gran pas endavant en seguretat i abaratiment per poder no només incrementar la independència energètica d'Europa sinó també la reducció absoluta de gasos hivernacle. És important ressaltar i remarcar el paper de les noves tecnologies en el desenvolupament de noves centrals nuclears que no tenen res a veure amb les antigues de refrigeració activa. Naturalment cal prioritzar la generació de recursos energètics mitjançant la promoció i la implantació de les renovables. Però cal actuar en paral·lel amb la nuclear, si no volem que els tancs amb la “Z” creuin la frontera polonesa. O, encara pitjor, es recorri “to drop the bomb” (conflagració nuclear)





El segon àmbit que entenem crucial per reaccionar davant de la nova geopolítica de la globalització especejada, i on Europa i els EUA haurien d'actuar diligentment és el relatiu a les criptomonedes. Aquestes són utilitzades pels oligarques russos per escapar de les sancions econòmiques. I 'aprenen' a fer-ho seguint les pràctiques dels defraudadors fiscals occidentals que ja veuen amb satisfacció com es fa publicitat amb elles (Ex. Crypto ). Ja hem incidit en ocasions anteriors que l'ús de la criptomoneda és proporcionar un mitjà als delinqüents i dictadures per amagar diners del control dels estats democràtics. No hi ha cap altre ús d'una tecnologia que a més és extremadament perjudicial per al medi ambient i incrementa l'emissió de gasos hivernacle. En aquestes línies, potser la criptomoneda sigui l'arma més poderosa que tenen els autòcrates i criminals que al món són. Cal mirar amunt abans que el meteorit de la destrucció financera ens arribi.





Un punt final important sobre el qual insistir és la implementació d'una legislació eficient que reguli les criptomonedes i altres subterfugis on els oligarques es refugien mitjançant una promoció eficient de la robotització de les nostres societats democràtiques. Cal més control sobre la nostra producció i generació de riquesa. No ens hem d'oposar a la globalització sempre que no estigui conformada en grans regions mundials manipulades per autocràcia i dictadures capitalistes (Ex. Xina). En realitat, la robotització de les nostres democràcies ofereix una oportunitat per poder desenvolupar plenament els ideals del Model Social Europeu.





Rússia és un adversari militar incompetent i diletant en matèries d'eficiència i modernització del seu exèrcit amb una economia comparable a la mida de l'espanyola (i tres vegades la població). Què passaria si Chairman Xi decidís emular Genghis Khan i no s'aturés als Carpats com el conqueridor mongol? Millor és deixar de 'mirar cap avall'...