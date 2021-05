Perills imminents: cap on anem ..?

Aquest article ha estat escrit conjuntament per Raúl Jiménez, Professor ICREA a la Universitat de Barcelona, i Luis Moreno, Professor d'Investigació de l'IPP-CSIC. Tots dos són autors del llibre "Democràcies robotitzades"





"This the end, beautiful friend This is the end My only friend, the end "(The Doors) "Aquest és el final, preciós amic Aquest és el final, el meu únic amic, el final "





Quan ens enfrontem a un perill no imminent, l'absència de preocupació és potser la prova més significativa que som productes de l'evolució darwinista. És freqüent observar com els humans poques vegades s'esforcen per solucionar situacions que no suposen un clar i imminent perill. La capacitat de retardar la recompensa en la decisió és un do autènticament humà i que no existeix en el cas dels simis, els nostres ancestres biològics. Aquest és un aspecte molt a tenir en compte a l'hora de valorar que la concentració de CO2 a l'atmosfera hagi assolit 420 ppm (partícules per milió). Mentre alguns governs estan alarmats per aquest estat de coses, la majoria dels ciutadans no perceben que hi hagi un greu problema. La nostra col·lega Ann-Christine (Tina) Duhaime, Catedràtica de Neurocirujía de l'Escola Mèdica de Harvard, explica en aquesta xerrada que el problema a què confrontem com a societat per solucionar l'escalfament global és l'absència de percepció d'un clar i imminent perill.





La pandèmia de l'COVID-19 ha mostrat que quan encarem un perill imminent els humans reaccionem immediatament i molt eficientment. Certament, el desenvolupament d'una vacuna per BioNTech en poques setmanes amb una tecnologia d'ARNm (àcid ribonucleic missatger) ha estat una gesta mai vista anteriorment en la història de la humanitat. Una gesta similar va ser l'acord internacional assolit pels governs en el segle passat per tancar el forat de l'ozó a l'atmosfera causat per materials químics, que especialment els CFC (clorofluorocarbonis). La vida que depèn dels processos de fotosíntesi --com els nostres-- no pot existir a la Terra sense una capa protectora d'ozó. La raó és simple: la radiació ultraviolada del Sol destruiria les proteïnes del nostre ADN. La capa d'ozó ens protegeix de la radiació. Però no només a nosaltres sinó també a les plantes i el plàncton. Sense l'ozó, la cadena alimentària a la Terra es trencaria i tots els organismes vivents en la seva superfície desenvoluparien càncers de manera exponencial. En comparació, els efectes de la pandèmia del COVID-19 semblen molt lleus ...





coronavirus @ep





Tan perjudicial com la manca d'ozó és l'escalfament global. No cal ser una llumenera per comprendre-ho. Es tracta només de física simple: les molècules absorbeixen la llum i la re-radien en infrarojos, és a dir es produeix calor. Així que, per què els governs del món no es mobilitzen per reaccionar com ho van fer amb el cas del forat de la capa d'ozó? Molt possiblement per l'absència d'un clar i immediat perill, com assenyalàvem anteriorment. Succeeix que, a diferència de l'ozó que s'esgota en anys, l'escalfament global ho fa durant segles. Així, i davant tal situació ens tornem 'simis' i passem la pilota a les generacions futures.





El nostre col·lega Lord Martin Rees, un dels més celebrats astrofísics mundials, va decidir dedicar-se en l'última etapa de la seva carrera acadèmica a prevenir el col·lapse de la humanitat amb l'establiment del Center for the Study of Existential Risk, i per tal de prevenir la destrucció de la humanitat. Potser és a dir molt al referir-se a la destrucció de la nostra estimada Terra Gaia, deuen pensar alguns dels nostres lectors. Els negacionistes de tot tipus rebutgen considerar un futur sense vida, o fins i tot la desaparició de l'únic planteja que té vida intel·ligent en l'univers, com així s'atreveixen a afirmar els autors d'aquest article d'acord a l'evidència disponible fins al moment.





Un dels temes punyents debatuts per Martin Rees és que "no hi ha Pla B" i que l'exploració espacial dels humans és una cosa fútil. L'exploració de l'espai és el lloc perfecte per a robots i telescopis. Són els robots els que poden explorar l'espai. Una cosa amb el que concordem plenament. Els humans no s'han 'construït' mitjançant evolució per estar en condicions de gravetat zero en l'espai. Anar 'simplement' a Mart és un problema irresolt causa de que la radiació mataria als astronautes en els prop de 9 mesos que duraria el viatge. Indubtablement el viatge a Mart seria només d'anada. A més, caldria preguntar-se: ¿quin desig hi ha de viure en una cabina metàl·lica (nau espacial) quan podem gaudir de la bellesa dels espais oberts de la nostra Gaia Terra? Sembla un sense sentit. És com la promesa dels Nous Senyors feudals Tecnològics (GAFAM) per convertir a Mart com la Terra. És a dir, una trampa perquè comprem els seus productes aquí a la Terra. Pur màrqueting de venedors de catifes orientals ...





Encara més fútil i il·lusòria és l'esperança de molts per trobar vida extraterrestre. Bàsicament aquesta forma de pensar és que més aviat que tard contactarem amb alienígenes i que ells ens salvaran. Aquesta línia de pensament és considerada ridícula per la majoria d'acadèmics i científics, i tampoc és assumible que la vida complexa i intel·ligent existeix fora del nostre planeta. És cert que ara sabem que una tercera part de les estrelles de la nostra galàxia acullen un planeta (aproximadament, per tant, hi ha mil milions d'ells). Però ara també sabem que la vida complexa és molt difícil. No es tracta tan sols que s'ha d'estar en el lloc apropiat o Goldilocks zone (zona d'habitabilitat) per disposar d'aigua líquida, l'únic dissolvent per a reaccions orgàniques que coneixem, sinó que un planeta disposi també d'un sistema planetari coplanari com a requisit important. A més, les explosions còsmiques semblen ser fatals per a l'existència de vida. En realitat, tot apunta que el nostre cas és el d'una casualitat en la gegantina galàxia. Fins que aquest assumpte quedi aclarit, hauríem concentrar-nos en la idea que la Terra és l'únic lloc on és possible la vida intel·ligent i on l'escalfament global és la major amenaça a la qual ens enfrontem ara mateix.





Les iniciatives 'verds' empreses per l'Administració de Joe Biden als EUA i la pròpia UE estan en la direcció justa i apropiada. Però recordem que aquesta mateix any la Xina emetrá tant CO2 com la meitat dels països restants. I més que els EUA i UE junts. Com es poden posar límits a una dictadura com la Xina que amenaça el conjunt del nostre planeta?





A hores d'ara del text, els lectors es preguntaran si la 'resolució' de la pandèmia i dels perills imminents que confrontem amenacen prou a la humanitat per pensar fins i tot al final de la nostra existència. En qualsevol possible, probable i desitjable escenari de futur la necessitat no és altra que la d'actuar. Hem de aconseguir-ho abans que se'ns acabi el temps a la nostra societat de risc. Segons l'expressat pel sociòleg Ulrich Beck, ha arribat l'hora de gestionar els perills i inseguretats induïts i introduïts per la nostra racionalització tecnològica i els canvis laborals i d'organització social efectuats. La pandèmia el COVID-19 ha ressaltat el sentiment i percepció ineludibles dels perills imminents. Les nostres democràcies robotitzades poden ajudar a resoldre els problemes relacionats amb el reacomodament global que ara confrontem en una situació d'incertesa. Volem frenar la tendència inevitable cap a 'al final', o no ?. Veure-ho per creure-ho, llevat que ja estiguéssim tots criant malves.