La vacuna de Moderna manté els anticossos 6 mesos després de la segona dosi

Els anticossos provocats per la vacuna de Moderna contra la Covid-19 es mantenen als 6 mesos després de la segona dosi, segons un estudi realitzat en pacients de l'Instituts Nacionals de Salut (NIH), i publicat aquest dimecres al 'New England Journal of Medicine'.







Dosi de la vacuna de Moderna (EP)

"Ens complau que aquestes noves dades mostrin la persistència dels anticossos fins a 6 mesos després de la segona dosi de la nostra vacuna COVID-19. Això ens dóna encara més confiança en la protecció oferta per la nostra vacuna COVID-19. Seguim compromesos amb la lluita contra la pandèmia causada pel COVID-19 ", ha assenyalat Stéphane Bancel, director executiu de Moderna.

L'assaig, dirigit per NIH als Estats Units, va avaluar 33 adults sans en l'assaig de fase 1 de la vacuna COVID-19 de Moderna. La companyia assenyala que aquests resultats han estat publicats a la carta NEJM a l'editor, i que s'estan fent assajos de seguiment de respostes immunitàries més enllà dels 6 mesos.

Per precaució, Moderna també està seguint una estratègia de desenvolupament clínic contra variants emergents. A més, es durà a terme un assaig clínic de fase 1 per avaluar les vacunes d'ARNm-1273 modificades monovalents i multivalents com una sèrie primària en individus no tractats prèviament i com una vacuna de reforç en aquells prèviament vacunats amb ARNm-1273.





La vacuna Moderna COVID-19 és una vacuna d'ARNm contra COVID-19 que codifica una forma estabilitzada per prefussió de la proteïna Spike (S), que va ser desenvolupada conjuntament per Moderna i investigadors de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses (NIAID) Centre d'investigació de vacunes.