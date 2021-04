L'endometriosi i el SOP estan relacionats amb l'exposició a productes químics

Pixabay





Entre el 5 i el 10% de dones pateixen síndrome d'ovari poliquístic i uns 2 milions de dones estan diagnosticades amb endometriosi a Espanya. Ara se sap que aquestes malalties tan comunes entre la població femenina poden estar relacionades amb els disruptors endocrins.





Les hormones són molècules missatgeres que permeten que els teixits i òrgans del nostre cos estiguin connectats. Són secretades per les glàndules endocrines i es mouen pel cos a través de la sang. Gràcies a elles alguns processos vitals com el metabolisme, la reproducció o el desenvolupament embrionari estan controlats. És a dir, la funció de les hormones és regular l'activitat dels teixits del cos humà.





Per tant, les hormones són fonamentals per al correcte funcionament del cos, sobretot el de la dona. Però hi ha unes substàncies químiques externes que es diuen disruptors endocrins (o disruptors hormonals) que poden desequilibrar les hormones.





Aquests disruptors endocrins entren al cos i interfereixen en el procés hormonal, ja que actuen com si fossin una hormona més. D'aquesta manera el sistema reproductor i el sistema immunitari poden resultar danyats i aparèixer algunes malalties com són el cas de la endometriosi i la síndrome de l'ovari poliquístic.





Endometriosi I SOP





L'endometriosi i la síndrome de l'ovari poliquístic són malalties que afecten moltes dones i en algunes ocasions dificulten la seva vida diària.





La primera d'elles és una malaltia que, tot i ser benigna, causa molts problemes si es desenvolupa massa. L'endometriosi té lloc quan el teixit que recobreix l'úter creix en altres òrgans, tant pèlvics com d'altres parts de el cos. Pot ocasionar dolor, sagnat i quists i es tracta mitjançant cirurgies i teràpies hormonals.





Per la seva banda, la síndrome d'ovari poliquístic és un trastorn hormonal bastant comú entre les dones que estan en edat reproductiva. Això produeix cicles menstruals irregulars, canvis en el metabolisme, dolors, quists i presència excessiva d'hormones masculines en el cos.





DISRUPTORS ENDOCRINS A LES DONES





Segons Marta Masip, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC , aquests elements químics anomenats disruptors endocrins afecten més a les dones que als homes per les seves característiques hormonals.





Es calcula que existeixen al voltant de 800 disruptors endocrins que es troben en aliments, estris o cosmètics. És a dir, en els objectes quotidians. Així, l'exposició als mateixos es té fins i tot des d'abans de néixer, raó per la qual comença a afectar des de l'etapa embrionària, encara que els símptomes apareguin anys després.





Els efectes negatius que produeix, per tant, poden ser permanents. Encara que si l'exposició als mateixos es produeix sent adult, es poden revertir els efectes deixant de menjar o d'utilitzar qualsevol cosa que porti aquests productes.