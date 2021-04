Sánchez felicita Lasso després del seu triomf en les eleccions de l'Equador

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest dilluns al candidat conservador Guillermo Lasso pel seu triomf a les eleccions presidencials de l'Equador, a el temps que ha mostrat la seva confiança en "seguir enfortint les relacions amb la regió".





MÉS INFORMACIÓ 35.338 equatorians residents a Catalunya voten en les eleccions presidencials del seu país

Bandera de l'Equador (EP)









En un apunt al seu compte de Twitter, el cap de l'Executiu ha felicitat el "poble equatorià" i ha apostat per impulsar el "desenvolupament sostenible i la recuperació post COVID-19".





Lasso, l'aspirant del Moviment CREC i d'ideologia conservadora i liberal, ha aconseguit el 52,74 per cent dels sufragis en aquesta segona volta electoral segons les xifres disponibles fins al moment, davant el 47,26 per cent del postulant d'Unió per l'Esperança (UNES).





El mateix Lasso ha celebrat la seva victòria en la segona volta presidencial, on s'ha imposat a Andrés Arauz, en el que ha considerat és un "dia històric" a Equador, ja que els equatorians han votat per "la necessitat de canvi i de millors dies per a tots ".